Kell Smith contrata influenciador e personal Fernando Cantarelli para mudar o corpo

Kell Smith já desejava mudar os hábitos alimentares, buscando também elevar sua autoestima. A cantora então encontrou o influenciador e personal Fernando Cantarelli para atingir seus objetivos. Ele ficou conhecido ao desenvolver um método que pretende transformar o corpo em 90 dias. Segundo o profissional queridinho dos famosos, o protocolo estabelecido com a artista consiste em cinco pilares que prometem, em pouco tempo, dar bons resultados.

Segundo explicou o personal, “a Kell Smith quer passar por uma mudança de hábitos. Ela não tem rotina saudável na alimentação e não faz exercícios de forma regular. Então, no momento, ela quer entender o que pode fazer, como funciona e qual primeiro passo que ela pode dar”.

Com mais de 200 mil seguidores em seu perfil do Instagram, Fernando Cantarelli contou que o projeto estabelecido com Kell Smith vai funcionar de acordo com a agenda corrida da cantora: “Por isso, orientei ela a fazer musculação duas vezes na semana. Pode ser na academia convencional, do condomínio, hotel ou até mesmo em casa usando o peso corporal. É preciso trabalhar os músculos para que ela ganhe força muscular”.

