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Keith Richards fala sobre conexão com Mick Jagger: 'Compusemos a mesma música sem saber'

Estadão Conteúdo

Em mais de seis décadas juntos, Keith Richards e Mick Jagger, integrantes da lendária banda Rolling Stones, estão em plena sintonia. Em nova entrevista para a Billboard, os integrantes falaram o novo álbum, Foreign Tongues, o papel de cada um no estúdio e a conexão entre eles.

"Como acontece ocasionalmente comigo e com o Mick, ficamos um tempo sem nos ver. Aí, de alguma forma, quando nos reunimos e perguntamos 'Bom, o que você tem aí?', e percebemos: 'Ah, aquele trecho combina com isto aqui'", contou o Keith. "De certa forma, estamos compondo a mesma música sem saber, estando em lados opostos do globo."

Sobre uma das faixas de Foreign Tongues, Jagger acrescentou: "O Keith criou um riff muito legal para Mr. Charm que ficou melhor do que o que eu tinha composto originalmente - e essa é a função dele: pegar o meu riff e deixá-lo melhor."

Richards falou também sobre as contribuições de Ronnie Wood, seu colega de banda, no estúdio. "O Ronnie ouve com ouvidos de lince e, de repente, sugere: 'E se eu fizer isso aqui?'", disse ele. "Perfeito", elogiou.

O álbum Foreign Tongues foi lançado no dia 10 de julho, três anos após o álbum anterior da banda, Hackney Diamonds, de 2023.

"Tínhamos três músicas de Hackney Diamonds que deixamos de fora propositalmente, porque sabíamos que queríamos guardá-las", disse Jagger. "Sempre planejamos fazer outro álbum bem rápido."

"Sinto que Foreign Tongues é uma continuação de Hackney Diamonds, não tanto em relação às músicas em si, mas à energia e à atmosfera do trabalho", acrescentou o guitarrista.

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Palavras-chave

MÚSICA/KEITH RICHARDS/MICK JAGGER/SINTONIA
Cultura
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