Kamille critica filho de Jorge Ben Jor por abandoná-la na gravidez

Kamille Millane, jovem que está grávida de Gabriel Ben, filho de Jorge Ben Jor, afirmou que se sentiu abandonada pelo rapaz durante as 35 semanas de gravidez. Ela explica que a falta de apoio de Gabriel fez ela perder trabalhos e a obrigou a voltar a morar com os pais.

“A última vez que falamos foi no meu apartamento, onde tivemos uma conversa sobre o que precisava para fazer alguns exames de rotina de gestação. Ele se negou (a ajudar) dali em diante”, diz Kamille em entrevista à Quem.

A jovem ainda revela que não tem dinheiro para custear exames médicos e todas as etapas que antecedem o nascimento do bebê. Hoje ela vive com a ajuda de familiares e amigos, já que Gabriel, segundo ela, não ajuda em nada.

“Não tenho como arcar com o valor do parto nem do enxoval. Estou realizando tudo pelo SUS”.

Além de não ter ajudada com os custos da gestação, Kamille afirma que Gabriel a processou, alegando ter sofrido exposição.

“Com todo esse transtorno, abandono e violência psicológica, estou com depressão. Ainda mais agora no final de tudo, que ele entrou com esse processo e tutela de urgência para me amedrontar e fazer com quem eu ficasse quieta”, relata.

“Fiquei muito tempo quieta, esperando que ele, a família ou o advogado entrassem em contato. Isso gerou um grande desgaste na minha saúde e na do bebê”, conclui a gestante.