Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Justin Timberlake tenta barrar divulgação de vídeo de sua prisão: 'Dano irreparável'

Estadão Conteúdo

Justin Timberlake está tentando barrar a divulgação do vídeo de sua prisão em 2024. À época, o cantor foi pego dirigindo embriagado.

Em 18 de junho, o artista foi preso acusado de dirigir sob efeito de álcool. De início Timberlake recebeu duas multas. Edward Burke Jr., advogado do cantor, afirmou que ele não estava embriagado.

Em setembro do mesmo ano, o americano chegou a um acordo com a Justiça.

No entanto, conforme relatado pela People, Justin Timberlake estaria tentando evitar que as imagens das câmeras policiais do momento fossem divulgadas. Na petição, seus advogados afirmam que a ação infringiria a privacidade do astro.

Eles declararam que as imagens têm "detalhes íntimos, altamente pessoais e sensíveis a respeito de Timberlake e sua família, incluindo informações de natureza médica, familiar e outras confidenciais que não são necessárias para informar o público sobre operações governamentais ou o desempenho de funções oficiais".

Os advogados, então, fazem uma petição que impeça a circulação dos registros: "A divulgação pública dessas imagens causaria danos graves e irreparáveis ??à reputação pessoal e profissional de Timberlake, sujeitaria Timberlake ao ridículo e assédio público e não serviria a nenhum interesse público legítimo", diz o texto.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MÚSICA/JUSTIN TIMBERLAKE/PRISÃO/VÍDEO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Dona Onete segue estável e com boa resposta ao tratamento, diz assessoria

A artista paraense foi internada na última sexta-feira (27) com infecção urinária

04.03.26 13h40

MÚSICA

Liah Soares lança ‘Paraense’ com participação super especial de Dona Onete em homenagem às mulheres

A música tem produção musical de Dedê Borges, que imprime uma sonoridade contemporâneajunto as raízes do carimbó e dos ritmos amazônicos

04.03.26 12h29

SAÍDA

Ana Paula Renault especula sobre dinâmica e ida de Juliano Floss ao Quarto Secreto

O dançarino deixou a casa do BBB 26 para encontrar o biólogo, que venceu o Paredão Falso

04.03.26 12h14

DINÂMICA

Juliano Floss é convocado para 'desafio' e entra no Quarto Secreto com Breno

Os dois retornarão para a casa do BBB 26 nesta noite

04.03.26 11h57

MAIS LIDAS EM CULTURA

SAÍDA

Ana Paula Renault especula sobre dinâmica e ida de Juliano Floss ao Quarto Secreto

O dançarino deixou a casa do BBB 26 para encontrar o biólogo, que venceu o Paredão Falso

04.03.26 12h14

BIG BROTHER BRASIL

Que horas Juliano Floss vai entrar no Quarto Secreto do BBB 26? Entenda a dinâmica

O participante Breno foi o escolhido do paredão falso e convidou Juliano para espionar os brothers no Quarto Secreto; veja o horário previsto

04.03.26 10h01

BBB

Quem está no Quarto Secreto do BBB 26? Confira o resultado do Paredão Falso

Breno, Alberto Cowboy e Jordana disputavam a vaga na dinâmica

04.03.26 8h16

DINÂMICA

Juliano Floss é convocado para 'desafio' e entra no Quarto Secreto com Breno

Os dois retornarão para a casa do BBB 26 nesta noite

04.03.26 11h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda