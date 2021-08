Justiça encerra disputa entre membros do Sex Pistols após atrito sobre uso de músicas

A justiça britânica decidiu nesta segunda-feira (23) a favor de dois ex-membros do grupo Sex Pistols. Os dois travavam uma batalha judicial com Johnny Rotten, o vocalista da banda punk, pelo uso de suas canções em uma série de televisão.

O guitarrista Steve Jones e o baterista Paul Cook processaram o vocalista do grupo, cujo nome verdadeiro é John Lydon, em Londres, por ter se recusado a permitir o uso de músicas do álbum "Never Mind The Bollocks" na série de TV "Pistol". Dirigida por Danny Boyle ("Trainspotting" e "Quem quer ser um Milionário?"), a série é baseada em um livro de memórias de 2016 de Steve Jones e deve estrear no próximo ano.

O vocalista afirmava que as autorizações não poderiam ser concedidas contra sua vontade e que cederia apenas com uma ordem judicial, depois de descrever a série ao jornal Sunday Times como "a merda mais desrespeitosa" que já viu. A Alta Corte de Londres decidiu a favor de Jones e Cook nesta segunda-feira (23), após as audiências de julho.

Em suas alegações por escrito, Cullen enfatizou que o caso diz respeito apenas a Johnny Rotten, uma vez que Glen Matlock, membro original da banda que foi substituído em 1977 por Sid Vicious, morto em 1979, e os beneficiários deste último, apoiam a posição de seus clientes.

O advogado do ex-vocalista do grupo, Mark Cunningham, afirma que, de acordo com seu cliente, o livro a partir do qual a série é adaptada o apresenta "sob uma luz hostil e nada favorável".