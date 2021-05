Juliette se emociona em vídeo onde fala de amigas vítimas da covid-19

A campeã do “Big Brother Brasil 21”, Juliette Freire, compartilhou um vídeo em seu perfil no Instagram onde lamentou a morte de uma amiga, vítima da covid-19, e também lembrou a perda de Ingrid, fã e integrante de sua equipe de administradores das redes sociais. A advogada e maquiadora pediu para que seus fãs se cuidassem e reforçou o pedido pela vacina.

Na legenda do vídeo, Juliette escreveu: "Uma mensagem para os cactos [fãs da ex-BBB]. O dia hoje não foi dos melhores, e do mesmo jeito que construímos nossa relação baseada em vocês saberem o que tô sentindo, hoje vim falar um pouquinho sobre um assunto urgente que deixou meu coração apertadinho. Cuidem-se, por favor".

"Quero pedir licença para falar de algo muito necessário. Só hoje, eu tive duas notícias que me deixaram muito triste. Uma das nossas administradoras do WhatsApp faleceu vítima da covid, uma das minhas melhores amigas está na UTI, vítima de covid e eu acho que não poderia deixar de vir aqui, usar esse espaço e usar a minha voz para fazer algo por essas pessoas e tantas outras que podem ser salvas por isso", começou Juliette no vídeo de três minutos e meio.

A ex-BBB lembrou que são mais de 440 mil mortos no Brasil em decorrência da covid-19. “A gente não pode fingir que está tudo bem e achar que a vida seguiu. Depois que eu saí da casa, eu tive que enfrentar uma realidade bem dura e menos de 15 dias, perdemos pessoas queridas, familiares da minha equipe, colegas, amigos, Paulo Gustavo e tantos outros que eu nem tive tempo de perceber e de contar. É algo assustador e eu quero muito usar todo o amor que eu recebi para dizer para vocês que precisam se cuidar. Quem puder ficar e casa, fique", pediu.

"Protejam os que não podem. Muita gente precisa trabalhar, não tem como ficar em casa. Façam isso por eles. Confiem na vacina, nos cientistas e médicos. Nas pessoas que dão à vida por essa causa. A gente não pode entregar essa luta sem fazer o máximo que a gente pode", completou.