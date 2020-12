Juliana Paes se irrita com declarações de internautas sobre postura política

A atriz se irritou ao ser apontada nas redes sociais como apoiadora do presidente Jair Bolsonaro: “bolsominion”, acusaram os internautas. O nome dela chegou a ser um dos assuntos mais comentados no Twitter na tarde da segunda-feira (28).

Os internautas resgataram declarações da atriz de 2019 nas quais ela afirmava que torcia por um Brasil melhor. "Torço para que o país dê certo, independentemente de quem esteja em Brasília. Não bato palma para tudo que o presidente Jair Bolsonaro diz, mas vamos apoiar já que ele está lá. Não vou boicotar. Essa polarização é boba", afirmou, em setembro do ano passado.

No mesmo ano, a atriz se posicionou sobre as especulações acerca da sua posição política, negando ser bolsonarista. “Não sou, não. Minha posição política é bem particular e vivem querendo me rotular, me colocar de um lado ou outro. Já me acostumei a inventarem coisas sobre mim", afirmou, na ocasião.

Na tarde de segunda-feira, quando os “achismos” vieram à tona novamente, Juliana Paes se irritou e rebateu as críticas. “Eu, Bolsominion? Ser sensata e desejar que as pessoas parem de brigar NÃO significa ser #bolsominion Parem de encher meu saco e feliz 2021!!!!!!”, escreveu a atriz nas redes sociais.