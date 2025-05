Julgamento de Diddy: cantora descreve episódio de violência contra Cassie em restaurante

O julgamento de P. Diddy contou com o depoimento de mais uma testemunha nesta segunda-feira, 19: a cantora Dawn Richard, ex-integrante do grupo Danity Kane. Ela relatou ter presenciado o rapper agredir Cassie Ventura, sua então namorada, em um restaurante de West Hollywood, na Califórnia, em 2010.

Segundo Richard, ela acredita que, além dela, estavam no local os cantores Usher e Ne-Yo, além do executivo musical Jimmy Iovine. No entanto, não soube afirmar se o trio chegou a testemunhar a suposta agressão.

A cantora detalhou que Diddy e Cassie discutiam baixinho, quando ele a agrediu com um soco no estômago. "Ela se abaixou imediatamente e ele mandou que ela fosse embora", declarou, pontuando que ninguém interveio.

Richard foi embora no carro com o casal. Na ocasião, Cassie disse que estava "envergonhada" pelo ocorrido e repreendeu Diddy por agir daquela maneira em público. Logo, foi agredida mais uma vez. "Ele a agarrou pelo pescoço, deu-lhe um tapa na boca", contou a testemunha.

Cassie prestou depoimento contra o rapper na última terça-feira, 13. A cantora foi a testemunha mais aguardada do processo e relatou com detalhes a rotina de abusos que viveu ao longo do relacionamento com ele.

P. Diddy, de 55 anos, foi preso em setembro de 2024 e enfrenta acusações que incluem tráfico sexual, estupro, agressão, formação de quadrilha e transporte para fins de prostituição. Ele está detido desde então no Metropolitan Detention Center, no Brooklyn, e pode pegar prisão perpétua caso seja condenado.