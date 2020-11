José de Abreu diz que vai se candidatar à presidência em 2022

José de Abreu pretende investir na carreira política e declarou que já está conversando com algumas pessoas sobre o assunto. Na última quinta-feira (12), o ator informou em suas redes sociais que tem a intenção de se candidatar como presidente em 2022.

Comunico aos companheiros, amigos, seguidores e jornalistas que comecei a conversar com políticos, empresários e colegas com vistas ao lançamento de minha candidatura a Presidente da República em 2022. “Um global de esquerda contra um global de direita.“ — José de Abreu (@zehdeabreu) November 12, 2020

“Comunico aos companheiros, amigos, seguidores e jornalistas que comecei a conversar com políticos, empresários e colegas com vistas ao lançamento de minha candidatura a Presidente da República em 2022. ‘Um global de esquerda contra um global de direita’”, escreveu Zé, que atualmente mora na Nova Zelândia com a noiva.

O ator não deu mais detalhes e não falou o partido pelo qual sairia candidato. Em 2013, Zé chegou a se filiar ao PT, mas não está claro se ele continua no partido.