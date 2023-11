Jornalistas lançam livros inéditos durante Congresso Nacional de Comunicação em Belém

As jornalistas Grazielle Albuquerque, Fabiana Moraes, Cristina Serra, Juliana Dal Piva, Patrícia Marins e Miriam Moura, lançam livros inéditos durante o XVII Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça (Conbrascom), que será realizado em Belém entre os dias 8 e 10 de novembro, na sede do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O intuito das obras é refletirem temas como política, comunicação corporativa, humanização e diversidade.

O Conbrascom é uma realização do Fórum Nacional de Comunicação e Justiça (FNCJ) e tem apoio do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (AM/PA) e do TJPA. Na próxima quinta-feira, 9, haverá uma noite de autógrafos com um coquetel oferecido aos participantes inscritos no congresso.

Dentre as jornalistas convidadas, a paraense Cristina Serra, que já trabalhou em algumas das redações mais importantes do país, como “Jornal do Brasil”, “Veja” e Rede Globo, lança a obra “Nós, sobreviventes do ódio”, seu quarto livro. Segundo a autora, o livro reflete sobre o momento considerado mais tenebroso do Brasil contemporâneo.

Reunindo 224 crônicas que combinam a chegada da extrema direita ao poder com Jair Bolsonaro, e avançam até 2023, com o início do novo governo de Lula e a tentativa de golpe no 8 de janeiro, a obra alerta para crimes cometidos no governo Bolsonaro. Cristina explicou ainda que além do lançamento, o momento é para discutir a construção de uma agenda de comunicação democrática para ajudar nesse momento.

“No painel, vamos discutir a importância da comunicação como um instrumento de transformação e de defesa das instituições nesse momento tão importante de reconstrução democrática no Brasil”, declarou a jornalista.

O congresso ocorre em parceria com o portal jurídico Migalhas. Na ocasião, a empresa realizará sorteios de obras originais da editora Migalhas, tais como Liberdade de Imprensa (Libero Badaró); Manual de Redação Jurídica (José Maria da Costa); A Vida, o Direito e algumas Ideias para o Brasil (Luís Roberto Barroso); e Migalhas de Rui Barbosa – Vol. I e II (Organização: Miguel Matos).

Conheça as demais obras que serão lançadas no Conbrascom:

“Da lei aos desejos - O agendamento estratégico do STF” - Grazielle Albuquerque

O livro aborda a trajetória de exposição do Supremo Tribunal Federal (STF) e ajuda a compreender o dia 8 de janeiro deste ano, data marcada por ataques anti-democráticos ao poder judiciário.

“Muito além do media training - O porta-voz na era de hiperconexão” - Patrícia Marins e Miriam Moura

A obra reflete sobre o papel do media training como parte do processo de transformação das instituições e empresas e do posicionamento delas perante à sociedade.

“A pauta é uma arma de combate - Subjetividade prática reflexiva e posicionamento para superar um jornalismo que desumaniza” - Fabiana Moraes

O livro analisa o discurso jornalístico sobre grupos sociais historicamente oprimidos, partindo do entendimento do jornalismo como partícipe de narrativas que transformam diferenças em desigualdades, como racismo, misoginia e outras formas de “outrofobia”.

“O nascimento de Joicy” - Fabiana Moraes

O livro trata da temática da transexualidade. Conheça a saga de Joicy, ex-agricultora do agreste pernambucano, que busca o serviço público de saúde para uma cirurgia que mudaria seu corpo e sua vida. Fabiana Moraes traz, ainda, as dores, o suor, o assombro e a alegria de produzir a reportagem, publicada sob polêmica e aclamação em abril de 2011.

“O negócio de Jair - A história proibida do clã Bolsonaro” - Juliana Dal Piva

A obra desvenda o passado secreto da família do ex-presidente Jair Bolsonaro. Juliana Dal Piva parte do escândalo das rachadinhas exposto pelo caso Queiroz, a partir de dezembro de 2018, para contar uma história que remonta à entrada de Bolsonaro na política na década de 1990.