Jornalista paraense é um dos vencedores do Prêmio Sesc de 2021

O Prêmio Sesc de Literatura anunciou nesta sexta-feira, 18, os vencedores da edição 2021, nas categorias Romance e Conto. Os selecionados foram o paraense Fábio Castro, com o romance "O réptil melancólico", e o pernambucano Diogo Monteiro, com a coletânea de contos "O que a casa criou".

Fábio Horácio-Castro é jornalista de formação, tem 52 anos e é professor universitário. “É a minha primeira participação no Prêmio Sesc e não esperava vencer na categoria. Escrevo mais sobre pesquisas relacionadas à Amazonia. Como eu tinha um projeto deste livro, aproveitei o isolamento da pandemia, finalizei a obra e me inscrevi. Fiquei muito contente com o retorno”, comemora.

O réptil melancólico trata de colonialidade, colonialismo e colonização, das alegorias sobre a Amazônia e da Amazônia como alegoria. A narrativa parte do retorno de Felipe para sua cidade, após longa estadia fora do país.

Todos os 16 contos de "O que a casa criou" inclusive o que dá nome ao volume, tratam de alguma forma sobre a possibilidade de encontrar o inusitado a qualquer momento, na virada de uma esquina ou no abrir de uma porta. São histórias sobre a fragilidade do real e do nosso confortável conceito de realidade, e sobre como a quebra dessa normalidade age sobre pessoas, lugares e coisas.

Neste ano, o Prêmio recebeu a inscrição de 1688 livros, sendo 850 em Romance e 838 em Conto. Os vencedores têm suas obras publicadas e distribuídas pela editora Record. Os livros têm lançamento no final do ano com tiragem inicial de 2 mil exemplares. Desde a sua criação em 2003, mais de 16 mil livros foram inscritos e 31 novos autores foram revelados.