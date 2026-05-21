Jornal britânico The Guardian elege os 100 melhores romances da história; confira o ranking

Um dos principais veículos do Reino Unido, o The Guardian divulgou uma lista dos 100 melhores romances da história. O ranking, que inclui obras de Jane Austen, Charles Dickens, Liev Tolstói, Marcel Proust e mais, foi feito com base no voto de mais de 170 autores, críticos e intelectuais, incluindo Stephen King, Bernardine Evaristo, R.F. Kuang e Salman Rushdie.

O topo do ranking traz Middlemarch: Um Estudo da Vida Provinciana, livro de George Eliot lançado em 1871. O título é seguido por Amada (1987), de Toni Morrison e Ulysses (1920), de James Joyce, em segundo e terceiro lugares, respectivamente. Passeio ao Farol (1927), de Virginia Woolf, e Em Busca do Tempo Perdido (1913), de Proust, fecham os cinco romances mais bem posicionados.

Sem obras brasileiras, a América Latina é representada por Cem Anos de Solidão (1967), do colombiano Gabriel García Márquez, na 17ª posição e Pedro Páramo (1955), do mexicano Juan Rulfo, que ocupa o 96º lugar.

Entre os autores mais citados na lista estão Woolf (cinco vezes), Austen (quatro vezes), Dickens (quatro vezes), Tolstói (duas vezes), Fiódor Dostoiévski (duas vezes) e Vladimir Nabokov (duas vezes).

Com Os Filhos da Meia-Noite (1981), Rushdie ocupa a 23ª colocação, sendo o único autor votante contemplado no ranking.

Outras obras contempladas na lista incluem O Conto da Aia (1985), de Margaret Atwood, 1984 (1949), de George Orwell, O Morro dos Ventos Uivantes (1847), de Emily Brontë e O Homem Invisível (1897), de H.G. Wells.

Confira a lista completa abaixo: (ordem crescente, do 1º ao centésimo)

- Middlemarch: Um Estudo da Vida Provinciana - George Eliot, 1871 - Amada - Toni Morrison, 1987 - Ulysses - James Joyce, 1920 - Passeio Ao Farol - Virginia Woolf, 1927 - Em Busca do Tempo Perdido - Marcel Proust, 1913 - Anna Karenina - Liev Tolstói, 1878 - Guerra e Paz - Liev Tolstói, 1867 - Jane Eyre - Charlotte Bronte¨, 1847 - Orgulho e Preconceito - Jane Austen, 1813 - Madame Bovary - Gustave Flaubert, 1856 - O Grande Gatsby - F. Scott Fitzgerald, 1925 - A Casa Soturna - Charles Dickens, 1853 - Emma - Jane Austen, 1815 - Mrs. Dalloway - Virginia Woolf, 1925 - Moby Dick - Herman Melville, 1851 - 1984 - George Orwell, 1949 - Cem Anos de Solidão - Gabriel García Márquez, 1967 - Persuasão - Jane Austen, 1817 - A Vida e Opiniões de Tristram Shandy - Laurence Sterne, 1759 - O Morro dos Ventos Uivantes - Emily Brontë, 1847 - Retrato de uma Senhora - Henry James, 1881 - O Mundo se Despedaça - Chinua Achebe, 1958 - Os Filhos da Meia-Noite - Salman Rushdie, 1981 - Os Vestígios do Dia - Kazuo Ishiguro, 1989 - Lolita - Vladimir Nabokov, 1955 - Dom Quixote - Miguel de Cervantes, 1605 - O Processo - Franz Kafka, 1925 - Os Irmãos Karamazov - Fiódor Dostoiévski, 1880 - Fogo Pálido - Vladimir Nabokov, 1962 - Frankenstein - Mary Shelley, 1818 - A Primavera Da Srta. Jean Brodie - Muriel Spark, 1961 - O Deus das Pequenas Coisas - Arundhati Roy, 1997 - David Copperfield - Charles Dickens, 1850 - Wolf Hall - Hilary Mantel, 2009 - Grandes Esperanças - Charles Dickens, 1861 - O Conto da Aia - Margaret Atwood, 1985 - O Homem Invisível - H. G. Wells, 1897 - A Época da Inocência - Edith Wharton, 1920 - Seus Olhos Viam Deus - Zora Neale Hurston, 1937 - A Canção de Solomon - Toni Morrison, 1977 - Coração das Trevas - Joseph Conrad, 1899 - A Montanha Mágica - Thomas Mann, 1924 - Housekeeping - Marilynne Robinson, 1980 - O Quarto de Giovanni - James Baldwin, 1956 - O Carnê Dourado - Doris Lessing, 1962 - O Leopardo - Giuseppe Tomasi di Lampedusa, 1958 - Feira das Vaidades: Vanity Fair - William Makepeace Thackeray, 1848 - A Metamorfose - Franz Kafka, 1915 - Um Delicado Equilíbrio - Rohinton Mistry, 1995 - Vasto Mar de Sargaços - Jean Rhys, 1966 - A Amiga Genial - Elena Ferrante, 2011 - A Taça de Ouro - Henry James, 1904 - O Trânsito de Vênus - Shirley Hazzard, 1980 - Orlando - Virginia Woolf, 1928 - As Ondas - Virginia Woolf, 1931 - Mansfield Park - Jane Austen, 1814 - O Som e a Fúria - William Faulkner, 1929 - Desonra - J. M. Coetzee, 1999 - Não me Abandone Jamais - Kazuo Ishiguro, 2005 - Howards End - E. M. Forster, 1910 - Os Anéis de Saturno: Uma Peregrinação Inglesa - W. G. Sebald, 1995 - Meio Sol Amarelo - Chimamanda Ngozi Adichie, 2006 - Dentes Brancos - Zadie Smith, 2000 - O Bom Soldado - Ford Madox Ford, 1915 - A Cor Púrpura - Alice Walker, 1982 - O Mestre e Margarida - Mikhail Bulgákov, 1967 - O Homem Sem Qualidades - Robert Musil, 1930 - Meridiano de Sangue - Cormac McCarthy, 1985 - Crime e Castigo - Fiódor Dostoiévski, 1866 - Judas, o Obscuro - Thomas Hardy, 1895 - Kindred: Laços de Sangue - Octavia E. Butler, 1979 - Nosso Amigo em Comum - Charles Dickens, 1865 - Austerlitz - W. G. Sebald, 2001 - Condições Nervosas - Tsitsi Dangarembga, 1988 - O Olho Mais Azul - Toni Morrison, 1970 - Drácula - Bram Stoker, 1897 - O Arco-íris - D. H. Lawrence, 1915 - Uma Casa para o Sr. Biswas - V.S. Naipaul, 1961 - Proclamem nas Montanhas - James Baldwin, 1952 - Rebecca - Daphne du Maurier, 1938 - Os Buddenbrook - Thomas Mann, 1901 - Fim de Caso - Graham Greene, 1951 - Adeus às Armas - Ernest Hemingway, 1929 - O Talentoso Ripley - Patricia Highsmith, 1955 - A Vegetariana - Han Kang, 2007 - A Outra Volta do Parafuso - Henry James, 1898 - A Linha da Beleza - Alan Hollinghurst, 2004 - Ragtime - E. L. Doctorow, 1975 - A Mão Esquerda da Escuridão - Ursula K. Le Guin, 1969 - O Quarto de Jacó - Virginia Woolf, 1922 - Vida e Destino - Vasily Grossman, 1980 - A Educação Sentimental - Gustave Flaubert, 1869 - As Cidades Invisíveis - Italo Calvino, 1972 - O Mundo Conhecido - Edward P. Jones, 2003 - O Retorno do Nativo - Thomas Hardy, 1878 - Pedro Páramo - Juan Rulfo, 1955 - Ardil-22 - Joseph Heller, 1961 - A Estrada - Cormac McCarthy, 2006 - O Mensageiro - L. P. Hartley, 1953 - My Ántonia - Willa Cather, 1918