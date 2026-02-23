Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

John Davidson sobre seu comportamento no Bafta: 'Constrangido se acham que foi intencional'

Estadão Conteúdo

John Davidson, ativista com síndrome de Tourette que inspirou o filme I Swear, se manifestou nesta segunda-feira, 23, após suas falas ofensivas durante a cerimônia do Bafta da noite deste domingo, 22. Na ocasião, o ativista gritou insultos raciais da plateia enquanto os atores Michael B. Jordan e Delroy Lindo subiam ao palco para apresentar uma das categorias do evento.

"Quero agradecer ao BAFTA e a todos os envolvidos na premiação de ontem à noite pelo apoio e compreensão, e por me convidarem a participar da transmissão", afirmou Davidson em comunicado divulgado à imprensa. "Fico - e sempre fiquei - profundamente constrangido caso alguém considere que meus tiques involuntários sejam intencionais ou tenham qualquer significado", pontuou o ativista.

Segundo relatos publicados pela revista Variety, foram ouvidas expressões como "cala a p**** da boca", "f***-se" e um termo considerado altamente racista, direcionado aos atores, durante a cerimônia. "Optei por deixar o auditório no início da cerimônia, pois percebi o desconforto que meus tiques estavam causando", afirmou o ativista em seu comunicado.

Após o ocorrido, o apresentador Alan Cumming abordou o ocorrido durante o evento. Ele afirmou que a síndrome de Tourette é uma condição cujos tiques são involuntários e pediu compreensão do público. Posteriormente, voltou a pedir desculpas "se vocês se ofenderam".

A síndrome de Tourette é um distúrbio caracterizado por tiques motores e vocais. Parte das pessoas diagnosticadas pode apresentar coprolalia, manifestação que inclui palavrões involuntários. A BBC, responsável pela transmissão, também divulgou nota pedindo desculpas pela linguagem ouvida na premiação e afirmou que os tiques verbais são involuntários.

"Agradeço o anúncio feito ao auditório antes da gravação, alertando a todos de que meus tiques são involuntários e não refletem minhas crenças pessoais", afirmou o ativista. "Fiquei emocionado com a salva de palmas que se seguiu ao aviso e me senti acolhido e compreendido em um ambiente que normalmente seria impossível para mim."

"Passei a vida tentando apoiar e fortalecer a comunidade com Síndrome de Tourette, além de promover empatia, gentileza e compreensão por parte das outras pessoas, e continuarei fazendo isso", finalizou Davidson.

O protagonista de I Swear, Robert Aramayo, ganhou o prêmio Bafta de ator revelação, além do prêmio de melhor ator, superando os favoritos Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio e Ethan Hawke.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BAFTA 2026/RACISMO/INSULTOS/ARTISTAS/CRÍTICAS/JOHN DAVIDSON
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CARNAVAL EM BELÉM

Desfiles do Grupo Especial terão 3 mil ingressos gratuitos para arquibancada; saiba como retirar

As retiradas acontecerão nos dias 24 e 25 de fevereiro

23.02.26 15h16

VALE A PENA VER DE NOVO

Carminha está de volta! 'Avenida Brasil' será reprisada em março na Globo

Sucesso de audiência em 2012, a folhetim volta animar e encher de emoção às tardes dos brasileiros

23.02.26 14h40

LETRA

Confira os sambas-enredo que guiarão o desfile oficial na Aldeia Amazônica em 2026

As escolas de samba do grupo Especial de Belém desfilam em dois dias, a apuração das notas será no dia 1º de março

23.02.26 12h03

CONVIDADOS

Exclusivo: saiba quem são os 'globais' que estarão no Camarote Miltons em Belém

Entre os famosos, estará Layane Santos, a Rainha das Rainhas 2026, ao lado das princesas

23.02.26 11h36

MAIS LIDAS EM CULTURA

EXUMAÇÃO

Por que os corpos dos Mamonas Assassinas são exumados hoje, segunda (23), após 30 anos? Entenda

A medida ocorre 30 anos depois da morte de Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Sérgio Reoli e Júlio Rasec, no auge do sucesso nacional.

23.02.26 9h22

SAIBA QUEM É

Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e citado em briga no BBB 26

Nome do ex-político mineiro virou alvo de discussão após confronto entre Ana Paula e Alberto Cowboy no reality

23.02.26 7h56

TRETA

Ana Paula se revolta após Alberto Cowboy citar seu pai e parte para confronto no BBB 26

Discussão aconteceu após formação do Paredão e mobilizou participantes na madrugada desta segunda-feira (23)

23.02.26 7h29

GRAVAÇÃO

Richard Rasmussen tem veículo apreendido pela PRF na Transamazônica

Biólogo realizava expedição de 1.500 km no Norte, porém jornada foi encerrada após fiscalização da PRF em Manaus

23.02.26 9h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda