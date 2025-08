João Silva, filho de Faustão, estreia no SBT com Programa do João

O SBT estreia, no dia 9 de agosto, logo após o Sabadou com Virginia, o Programa do João, sob o comando de João Silva, filho do apresentador Faustão, que trocou a Band pela emissora gerida pelas filhas de Silvio Santos.

Silva estava na Band desde 2022, ano em que aparecia no programa de seu pai, Faustão na Band. No ano seguinte, ganhou sua própria atração, o Programa do João. Mesmo com a mudança de canal, o título foi mantido, pois ele detém os direitos da marca.

"A troca foi uma boa decisão. São ciclos. Hoje estou fazendo um projeto completamente diferente, com essa entrega do entretenimento. Sou muito grato à Bandeirantes, mas agora é uma nova fase para fazer um formato diferente", diz João Silva ao Estadão.

O comunicador de 21 anos promete chacoalhar as noites de sábado com uma proposta de conectar gerações e estilos, apostando em entrevistas com figuras consagradas, matérias e quadros diversificados.

NEYMAR. A estreia terá matéria especial com Neymar e o pai do jogador, que enfrentarão um desafio de jogo de botão, trazendo à tona a nostalgia em uma conversa sobre família e legado.

Os quadros do programa também se propõem a equilibrar as facetas nostálgicas e modernas com dinamismo. São eles: o gameshow Duelo de Gerações; Bastidores e Curiosidades do SBT; Anônimo por um Dia, que conta com convidados especiais; Antes do Valendo, com a participação do público; Na Fonte do Sucesso, revisitando a trajetória de personalidades; Voltando a Fita; e CLTreta.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.