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MÚSICA

Jão anuncia retorno da carreira musical com novo álbum: ‘Senti saudades’

O artista revelou seu novo trabalho, 'Memórias Póstumas', após campanha de mistério e teaser nas redes sociais nesta quinta, 23.

Estadão Conteúdo

23 de julho de 2026 às 14:17

Jão realiza show da turnê "SUPER" em Belém

Jão realiza show da turnê "SUPER" em Belém ( Foto: Foto: @anendfor )

Depois de mais de um ano longe dos lançamentos e dos palcos, Jão anunciou oficialmente a retomada da carreira musical. Nesta quinta-feira, 23, o cantor revelou que seu próximo álbum, Memórias Póstumas, chega às plataformas no próximo domingo, 26.

O anúncio foi feito por meio de um teaser publicado nas redes sociais. "Senti saudades", escreveu o cantor. A confirmação veio após uma campanha de mistério iniciada na noite de quarta-feira, 22. Na ocasião, Jão apareceu em um breve comercial exibido durante o intervalo da novela Quem Ama Cuida.

O novo trabalho marca o fim da pausa anunciada por Jão no início do ano passado. Na época, após viver o auge da carreira com a Superturnê, o cantor informou que faria um afastamento por tempo indeterminado. A despedida aconteceu no palco do Lollapalooza Brasil, encerrando um ciclo que levou a turnê por diversas cidades brasileiras com uma produção de grande porte.

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MÚSICA/JÃO/RETORNO/NOVO ÁLBUM