Jafar Panahi, diretor vencedor da Palma em Cannes, pede 'dissolução' de regime do Irã

O cineasta iraniano Jafar Panahi, vencedor da Palma de Ouro na Festival de Cannes pelo filme Um Simples Acidente, usou as redes sociais para condenar o conflito entre Israel e Irã e fazer um apelo pela "dissolução" do regime do iraniano.

"A continuação deste regime significa colapso contínuo, repressão contínua e caos contínuo! A única maneira de salvá-lo é a dissolução imediata deste sistema e o início de uma transição para um governo popular, responsável e democrático", escreveu ele.

Panahi é um diretor perseguido no Irã, onde passou meses na prisão, um país do qual não pôde sair durante anos, enquanto no exterior recebia prêmios por seu cinema.

Um Simples Acidente, filme crítico ao regime dos líderes religiosos do Irã acompanha cinco ex-prisioneiros políticos que confrontam o homem que acreditam ser seu antigo torturador.

Após Cannes, o longa venceu ainda o prêmio principal no 72º Festival de Cinema de Sydney, na Austrália.