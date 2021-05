Ivete Sangalo recebe homenagem pelos 49 anos no Encontro

A cantora Ivete Sangalo se emocionou durante homenagem organizada pelo projeto Mães de Favela. Nesta quinta, 27, data do aniversário de 49 anos da cantora, esteve no Encontro e assistiu a um clipe diferente da música "Agora Eu Já Sei", protagonizado pelas mães e seus filhos, ajudados com as campanhas organizadas pela artista.

"Aniversário é o dia em que a gente se sente importantíssima e vejo que construí uma relação com pessoas que te homenageiam com tanta entrega, ajudando outras pessoas. Sou abençoada, feliz na carreira que escolhi e cercada de pessoas que me amam. Eu tento me colocar na situação dessas mães, que muitas vezes veem o filho com fome, que querem o melhor para eles em todos os sentidos. Fico feliz por mobilizar pessoas para ajudar quem precisa", agradeceu ela, bem emocionada.