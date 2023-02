Isabelle Holles mostra a beleza natural em cenário aconchegante

Mais uma beleza da mulher paraense é destaque no projeto "Gata da Capa" da semana. A jovem Isabelle Holles, 25 anos, mostra por meio do ensaio elaborado por Neto Soares, a importância do autocuidado e do corpo real. O cenário das fotos foi em um chalé, na ilha do Combu com uma atmosfera tranquila e minimalista.

Isabelle Holles é produtora de conteúdo há quatro anos e diz que está acostumada em realizar trabalhos publicitários com marcas nacionais e regionais. Mas foi a primeira vez que fez um ensaio fotográfico com esse misto de sensualidade e empoderamento feminino. Isabelle diz que ficou feliz com o convite de Neto Soares e também muito satisfeita com o resultado do trabalho.

Isabelle Holles - Gata da Capa Foto: Neto Soares Foto: Neto Soares Foto: Neto Soares Foto: Neto Soares Foto: Neto Soares Foto: Neto Soares Foto: Neto Soares Foto: Neto Soares Foto: Neto Soares Foto: Neto Soares Foto: Neto Soares Foto: Neto Soares Foto: Neto Soares Foto: Neto Soares Foto: Neto Soares

"Ele resolveu fazer o convite a partir do meu trabalho na rede social, fiquei muito feliz, pois ainda não tinha feito nada parecido. Sou acostumada em fazer trabalhos publicitários, mas esse trabalho aqui é diferente, não é apenas uma foto, é um trabalho que leva uma mensagem", explica a modelo.

E sobre a mensagem, Isabelle disse que tentou transmitir tudo o que produz em suas redes sociais, que é sobre o empoderamento das mulheres, a importância do autocuidado, sobre a questão de aceitar o corpo real. "Os meus conteúdos tratam justamente sobre essas questões, e esse ensaio serviu para eu reforçar ainda mais isso. Nós, mulheres, precisamos ter consciência da força que temos e trabalhar a nossa autoestima é muito importante", destaca a influenciadora.

Neto Soares explica que buscou um ensaio que trouxesse a sensação aconchegante e de descanso que a natureza e uma boa rede trazem, "a Isabele Holles caiu como a cereja do bolo nesse cenário, sensualidade natural e sorriso largo fez com que trouxesse este clima descontraído", explica o fotógrafo.

A modelo usou peças com cores suaves de lingerie e moda praia e disse que combinou com o cenário do chalé. "Foi um trabalho super tranquilo e prazeroso de fazer. Já até dei um spoiler nas minhas redes sociais e lá fiz a reflexão sobre a importância das mulheres se aceitarem", reforçou a modelo.

Isabelle começou o trabalho nas redes sociais de forma despretensiosa e com o incentivo dos amigos. Ela disse que começou a falar sobre o dia a dia e passou a despertar o interesse do público, principalmente feminino. "Nada foi planejado, as coisas foram acontecendo naturalmente. Mas o trabalho foi ganhando proporção e hoje em dia eu tenho a empresa com o meu bordão criado na internet 'mulher do céu'. Hoje sou muito feliz com tudo o que venho alcançando", comemora a jovem.

O projeto Gata da Capa sai quinzenalmente no jornal Amazônia. Com curadoria de Neto Soares e Rayana Corrêa, é um projeto que promove a beleza da mulher e o Pará. Os ensaios são realizados em pontos turísticos paraenses. O espaço está aberto para leitoras e internautas que desejam participar do Gata da Capa como protagonista de um ensaio sensual. A interessada terá que seguir os @ de Neto Soares, Rayana Correa, Amazônia e O Liberal; postar uma foto preferida e marcar esses perfis. Os curadores vão entrar em contato com a selecionada.

Créditos:

Locação @casacombubelem

Lingerie

@jadilingerie

Beleza

@kewmakeup_