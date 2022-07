Irritado? Fãs apontam 'raiva' em Roberto Carlos ao distribuir rosas em show

O nome do cantor Roberto Carlos está, mais uma vez, envolvido em polêmica relacionada aos fãs. Após o vídeo onde o eterno Rei é flagrado pedindo silêncio a uma fã viralizar, uma gravação em que ele aparece supostamente irritado distribuindo rosas aos admiradores também caiu na web.

Nas imagens, é possível ver o cantor com um semblante sério enquanto entrega as flores aos fãs. Ele distribui as rosas de forma apressada. Ao fundo, é possível, mesmo assim, ouvir o público gritando entusiasmado com a atitude que já é característica dele.

A gravação dividiu opinião nas redes. Enquanto uns defendem que ele poderia estar cansado, outros o acusam de má vontade.