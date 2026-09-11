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Instalação 'Floresta de Luz' leva Carajás ao Rock in Rio Brasil 2026

A instalação inédita Floresta de Luz, inspirada em Carajás, no Pará, será um dos destaques do Rock in Rio Brasil 2026

O Liberal
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A Floresta de Luz funciona como o primeiro ato de uma jornada que culmina no ECCO by LightWire, espetáculo inédito criado exclusivamente para o Rock in Rio Brasil 2026 (Divulgação/ Floresta de Luz)

A instalação inédita Floresta de Luz, inspirada em Carajás, no Pará, será um dos destaques da Vale no Rock in Rio Brasil 2026, que ocorre nesta sexta-feira, 11, e nos próximos sábado e domingo, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, Rio de Janeiro. Desenvolvida para ser uma travessia até o espetáculo ECCO by LightWire, a experiência transforma referências reais da fauna e da flora brasileiras em uma paisagem digital que reage à presença do público.

Floresta de Luz

O processo criativo começou com uma imersão em Carajás da equipe do Instituto Megadiverso, responsável pelo projeto. A visita incluiu o BioParque Vale Amazônia e um sobrevoo pela região.

Imersão em Carajás Inspirou a Instalação

Fotografias, sons e outros registros coletados no território, somados ao acervo da Vale, serviram de base para a curadoria da instalação. Entre as espécies representadas estão onças-pintadas, onça-parda, anta, macaco-aranha-preto, araras, gavião-real, sumaúma e Flor de Carajás.

Uma das curiosidades de bastidor está nas imagens das onças-pintadas Xingu e Marília Mendonça, registradas no BioParque Vale Amazônia e usadas como referência para as representações digitais vistas no percurso. No túnel, as imagens dos animais são decompostas e reconstruídas em partículas, conectando os registros reais de Carajás à linguagem artística da instalação.

Tecnologia e Interatividade da Floresta de Luz

Com direção artística e curadoria de Laura Rago, direção executiva de Marina Piquet e criação dos artistas Dimitre Lima e Gabriela Castro, a Floresta de Luz utiliza arte generativa para movimentar dois milhões de partículas em 130 m² de painéis de LED. A tecnologia foi desenvolvida com a ferramenta de programação criativa Braid e WebGPU.

Animais, plantas, pessoas e cursos d’água surgem, transformam-se e retornam continuamente ao mesmo fluxo visual. Quando o visitante entra na instalação, uma câmera capta sua imagem e a integra à paisagem. As mesmas partículas que formam uma onça, uma árvore ou um rio também formam o corpo humano.

A escolha curatorial busca mostrar que o público não está apenas diante da natureza, mas faz parte das relações que a constituem.

“A vivência em Carajás foi fundamental para a criação da Floresta de Luz. Partimos de imagens, sons e experiências reais para construir uma narrativa em que animais, plantas, rios e pessoas são formados pela mesma matéria visual. Mais do que criar uma interação, queríamos mostrar que humanos e natureza integram uma mesma rede de relações”, afirma Laura Rago, diretora artística e curadora da experiência.

O movimento das partículas também remete aos rios e aos rios voadores, grandes fluxos de vapor d’água transportados pela atmosfera. Na instalação, essa referência amplia a ideia de rio para além do curso de água visível e ajuda a apresentar a floresta como um sistema vivo, conectado e em permanente transformação.

A Travessia até o Espetáculo ECCO

A Floresta de Luz funciona como o primeiro ato de uma jornada que culmina no ECCO by LightWire, espetáculo inédito criado exclusivamente para o Rock in Rio Brasil 2026 e patrocinado pela Vale. Se no túnel o visitante atravessa a paisagem e se percebe como parte dela, no ECCO essa conexão ganha corpo, som e movimento por meio de dança, música, imagens, luz, áudio espacial e efeitos cênicos.

Com 20 minutos de duração, o ECCO ocupa uma arena de 780 m² na Cidade do Rock e reúne mais de 12 toneladas de equipamentos tecnológicos. Bailarinos com figurinos iluminados por LED interagem com superfícies digitais transparentes, iluminação, vento e névoa cênica. Durante as apresentações, profissionais sincronizam telas, luzes, sons, efeitos e movimentos em tempo real, fazendo com que tecnologia e coreografia atuem como uma única linguagem.

“A Amazônia está no centro da narrativa que levamos ao Rock in Rio porque faz parte da história e da atuação concreta da Vale. Ao transformar referências de Carajás em arte, tecnologia e experiências culturais, criamos novas formas de aproximar o público da floresta, da sua diversidade e das pessoas que vivem e criam nesses territórios”, afirma Leandro Modé, diretor de Comunicação e Marca da Vale.

Amazônia Presente em Outros Espaços

A conexão com o Pará também aparece no estande da Vale, em formato de vitória-régia. O espaço reúne imagens reais em alta definição, sons, aromas e texturas inspirados na Amazônia e na Mata Atlântica, proporcionando ao público uma experiência sensorial com referências dos dois biomas.

Ao final da imersão, o público poderá receber uma clutch com estampa criada pela artista visual e designer paraense Renata Segtowick. Nascida em Belém, Renata tem cerca de 30 anos de trajetória e desenvolve um trabalho marcado por referências à fauna, à flora, à ancestralidade e à cultura amazônica. Para o festival, a artista criou uma interpretação autoral do território por meio de cores, formas e movimentos.

“Levar a Amazônia para um festival como o Rock in Rio é uma oportunidade de mostrar que a floresta também é feita de arte, criatividade e pessoas. Espero que quem veja essa peça reconheça um pouco da beleza, da força e da identidade da região onde nasci”, afirma Renata Segtowick.

Serviço

  • Floresta de Luz e ECCO by LightWire
  • Local: Cidade do Rock, Rio de Janeiro
  • Datas: 11, 12 e 13 de setembro
  • ECCO: cinco sessões por dia, com 20 minutos de duração
  • Horários atualizados: disponíveis no aplicativo oficial do Rock in Rio
  • Acesso: para o público com ingresso válido para o respectivo dia do festival
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Palavras-chave

Floresta de Luz

Rock in Rio Brasil 2026
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