Inscrições à mostra de dança do EIDAP 2022 encerram nesta quarta-feira, 18

As inscrições a mostra de dança do Encontro Internacional de Dança (EIDAP 2022) encerram nesta quarta-feira, 18. A 13ª edição tem como tema o Centenário da Semana de Arte Moderna. O espetáculo de abertura, “Dança Antropofágica”, da Cia de Dança Ana Unger, tem proposta teórica e conceitual do escritor e poeta João de Jesus Paes Loureiro, que fará um casamento da literatura com a dança no palco do Theatro da Paz. O EIDAP, que acontecerá entre os dias 9 e 12 de junho, também oferecerá workshops de dança, cujo prazo de inscrição vai até 8 de junho.

As inscrições para a mostra de dança vão até esta quarta-feira, 18, com valores a partir de R$ 50, dependendo se for solo, pas de deux ou grupo. Os artistas selecionados serão anunciados no próximo dia 23 de maio. Serão distribuídos R$ 37 mil em prêmios.

Paes Loureiro dá uma prévia do espetáculo de abertura do EIDAP 2022: “A convite de Ana Unger (que coordena o evento), fiz a proposta teórica e conceitual do espetáculo de dança, numa homenagem à Semana de Arte Moderna, que valoriza o ‘Manifesto Antropofágico’, de Oswald de Andrade”, explica. O texto do escritor, poeta, ensaísta e dramaturgo paulistano, propõe ‘devorar' a cultura e as técnicas importadas e reelaborá-las.

“A fusão da literatura e da dança vai acontecer seguindo a teoria antropofágica pelo cruzamento de músicas de autores que trabalharam integrando à sua composição elementos musicais de outra cultura, por exemplo, a música do Salomão Habib com a música indígena, depois, a música do Waldemar Henrique com a cultura ritualística afro, e a música do Villa-Lobos com a cultura europeia”, detalha.

“O espetáculo também rende homenagem à escritora paraense Eneida de Moraes que, antes de viajar para o Rio, aderiu ao movimento modernista publicando o artigo intitulado ‘Sou antropófaga’. Também faremos uma homenagem ao Ballet Stagium (de São Paulo) na sua coreografia ‘Kuarup’, que é antropofagia com o ritual indígena do Xingu. E um desdobramento das relações antropofágicas da dança contemporânea da companhia Ana Unger com a dança de rua break e o hip-hop”, acrescenta Pares Loureiro.

É a primeira vez que o escritor paraense se dedica a planejar a teoria e o conceito de um espetáculo de dança. No passado, Ana Unger desenvolve uma coreografia solo para o poema de autoria dele, “Fragmento”.

Workshops

O EIDAP vai promover workshops com professores convidados de ballet clássico (infanto-juvenil, intermediário e avançado), dança flamenca, sapateado (iniciante e intermediário), danças urbanas, dança contemporânea, jazz, dança com cadeira de rodas e Gyrokinesis (técnica de condicionamento físico). As inscrições encerram em 8 de junho.

O investimento é de de R$ 100 por oficina, havendo desconto para quem se inscrever em mais oficinas. O regulamento do encontro está disponível na bio do perfil @eidap 2022 do Instagram.