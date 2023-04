Influenciadoras Raissa e Natasha indicam animações para assistir em família

O mês de abril é marcado por feriados e comemorações religiosas, como a Páscoa que aconteceu no último final de semana. O momento é usado para recolhimento no qual as pessoas passam com seus familiares e costumam fazer programações em casa. Natascha, de 36 anos, e Raissa, de 37, são duas mães paraenses que administram o perfil @wishlist.delas no Instagram e nele produzem conteúdo de dicas para mães, lifestyle, humor, beleza, moda, gastronomia, entre outros.

Amigas há 20 anos, elas criaram o perfil enquanto estavam em um café e decidiram começar a produzir conteúdo com dicas de locais para ir com a amiga. Ao passar do tempo, o nicho foi mudando até chegar nos conteúdos envolvendo a maternidade.

Com experiência com crianças, as duas são mães de Thiago e Bernardo, filhos de Natascha, e Ruth Maria e João Benício, filhos de Raissa. Segundo elas, o plano para o feriado da Páscoa foi esconder ovos pela casa com o intuito de estimular a curiosidade das crianças e fazer receitas para compartilhar com a comunidade.

Nesta segunda-feira (10), as influenciadoras vieram ao O Liberal indicar três animações que contém boas mensagens para assistir em família.

A primeira indicação é de Raissa, o filme “Epa! Cadê o Noé?”, disponível no Prime Video. “Um filme muito divertido pra ver com a família toda. Ele retrata o dia do dilúvio através do olhar dos animais, com muita aventura e até suspense. Porém, tudo de uma forma bem leve. As mensagens do filme são muito bacanas, falando sobre a importância da união familiar, sobre amizade e ainda sobre o quanto devemos enfrentar nossos medos, que muitas vezes só existem porque desconhecemos a sua realidade. É delicioso de assistir”, afirmou.

O longa “Divertidamente”, disponível no Disney Plus, é a indicação de Natascha. “Acho que ele [o filme] ensina a criança a lidar com os sentimentos dela que vão acompanhar ela durante toda a vida. É um filme que passa assuntos tão sérios como inteligência emocional e de sentimentos de uma forma lúdica, divertida, gostosa e que vai valer de ensinamento para o resto da vida. Não só pra criança porque até o adulto entende, assimila e gosta”, pontuou ela.

Por fim, as duas escolheram indicar o clássico “A Fantástica Fábrica de Chocolate”, também disponível no Prime Video. “Ele retrata o mundo da fantasia e faz a gente reviver a criança que acredita nos sonhos, na sorte e no destino. Quem na infância não sonhou em achar uma barra de ouro, conhecer uma fábrica fantástica e conseguir mudar a realidade, que é o mais legal? Descobrir que os valores reais são a família, quem a gente tem e não o que a gente pode conquistar, acho que é a mensagem mais legal desse filme”, concluiu Natascha.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)