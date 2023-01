Influenciadora Lethicia Laylla indica realities shows para quem gosta de BBB

Na última semana foi ao ar a estreia da nova temporada do “Big Brother Brasil”. Com 20 participantes, a casa mais vigiada do Brasil tem sido um dos principais assuntos comentados nas redes sociais e há até quem afirme não se interessar pelo conteúdo do programa, mas que termina sendo influenciado de alguma forma a assistir.

A influenciadora paraense Lethicia Laylla é uma dessas pessoas que gosta de acompanhar todos os dias o reality e até organiza a rotina para incluir a programação. Morando no Japão há alguns meses, a jovem lida com o fuso horário e compartilha que esse fato não a impede de acompanhar e comentar sobre o reality show nas redes sociais.

Seguindo esse estilo de programa, Lethicia veio hoje, 23, ao O Liberal indicar três realities shows que estão entre os seus favoritos e o público pode assistir nas plataformas de streaming.

A primeira opção é um dos mais comentados do momento: “Casamento às Cegas”, da Netflix. Originalmente criado em uma versão norte-americana, o programa consiste em um experimento, no qual casais são formados sem antes de verem, somente através de conversas em salas separadas. A versão brasileira lançou a segunda temporada há pouco tempo e desde então tem rendido diversos debates entre o público. “Diferente, eu sei! Mas deem uma chance, não vão se arrepender. O formato da Netflix conta com edições no Brasil, EUA e Japão. Recomendo fortemente que você assista o Casamento Às Cegas Brasil, que já está na sua 2ª temporada. E, assim como o Big Brother, também retrata pautas importantes, como a gordofobia”, afirma a influenciadora.

A segunda escolha da jovem é o programa “Masterchef Brasil”, que foge do tipo “reality de relacionamento”. Além de ser comumente transmitido pela tv aberta, o programa também está disponível no Prime Vídeo. “Esse aqui é o meu queridinho! E confesso que sempre dá fome quando eu tô assistindo, mas isso é quase inevitável, né?! Afinal, o Masterchef é o maior reality culinário do mundo! O gênero do reality, assim como o BBB, é de competição. Ou seja, apenas um vencedor. E, durante toda a temporada os participantes participam de provas, claro, de culinária e precisam agradar o paladar de 3 chefes. Os episódios são semanais e a cada episódio um participante sai da competição, até chegar a grande final”, explica a paraense.

“Se você gosta de cozinhar, comer bem e quer aprender mais sobre esse universo. Sem dúvidas, você precisa assistir esse reality que vai mudar a forma como você enxerga a cozinha”, indica ela.

Por fim, Lethicia indica “De Férias com Ex”, também disponível no Prime Vídeo e que possui diversas edições de países diferentes. O programa apresenta um grupo de solteiros que entram no confinamento para se relacionar, aproveitar e, claro, ter a surpresa de encontrar algum ex, ou até mais de um. “Esse consegue ser ainda mais ousado do que os dois últimos e podem esperar muitas tretas, muitas festas, brincadeiras e muitas cenas quentes. Então, já sabem, né? É para maiores de 18 anos!”, diz ela.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)