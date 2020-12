Iluminadora paraense fala do processo criativo 'gambiarras'

A iluminadora paraense Iara Souza foi uma das convidadas para a série de entrevistas do Itaú Cultural "O Artista por trás da cena". A entrevista está disponível no canal do youtube do Itaú Cultural, onde a artista fala da trajetória e da importância dos elementos criativos nas apresentações cênicas.

Iara Souza contou que foi uma das convidadas a participar do bate-papo com Guilherme Bonfanti, light designer com longa trajetória ao lado de grupos como o Teatro da Vertigem. Guilherme entrevistou algumas pessoas que atuam em diferentes cantos do país nos processos que compõem a arte cênica.

"Fiquei muito feliz com o convite. Primeiro porque tiveram o cuidado de convidar profissionais fora do eixo Rio/ São Paulo. Segundo porque tiveram o cuidado de nos tratar como artistas, pois para muitos somos meros técnicos e uma outra questão é a oportunidade de troca", destaca a iluminadora paraense.

Iara disse que falou sobre a trajetória. Atualmente, atua como iluminadora e professora da Escola de Teatro e Dança e do programa de pós-graduação em Artes da Universidade Federal do Pará, mas que além de iluminadora já atuou como diretora, atriz, cenógrafa, professora da Escola de Teatro e Dança/UFPA .

Ainda na academia, é especialista em Iluminação e designer de interiores pela faculdade carioca Castelo Branco, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Pará e Doutora em Estudos Culturais.

Com relação ao trabalho de iluminadora, ela disse que se movimenta por dentro das poéticas inventivas, com apreço pelas gambiarras, assim como pela cena teatral que acontece fora dos espaços cênicos convencionais. "A gambiarra significa coisas feitas de improviso que misturam materiais. Comecei a pensar nela como criação nos trabalhos artísticos, uma espécie de recombinação tecnológica de materiais``, detalhou.

Para Iara, o teatro contemporâneo é um um lugar onde todos os elementos da cena têm o mesmo grau de importância e a luz é um espaço de grande experimentação e invenção de mundo. "Inventar e conversar com uma visualidade torna um elemento fundamental para ver as coisas. A iluminação é fundamental para produzir histórias, faz parte do mundo da narrativa", pontuou a professora e iluminadora.

Iara é coordenadora do Projeto de Pesquisa Tatear Mundos Imprevistos. O estudo reflete sobre como desenvolver potências de encontro entre corpos de natureza diferente a partir do tato.

A programação soma seis episódios semanais, em uma primeira edição, voltados ao trabalho de profissionais dos bastidores das artes cênicas, que colaboram de forma fundamental para a construção do espetáculo antes de chegar ao público. Todos os episódios da série permanecem disponíveis no canal do Itaú Cultural no Youtube (www.youtube.com/itaucultural), com legendas em português.