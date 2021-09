Hulk anuncia gravidez da esposa: 'Coração transborda de felicidade'

O atacante do Atlético-MG Hulk vive momento mágico também fora das quatro linhas, na vida pessoal. Neste sábado (18), o jogador de 35 anos tornou pública a gravidez da esposa Camila. Pai de três filhos (Ian, Tiago e Alice), frutos do primeiro casamento, Hulk agora se prepara para sentir novamente a emoção de colocar mais um herdeiro no mundo.

"Hoje com o coração cheio de gratidão a DEUS, venho compartilhar com vocês que pela quarta vez estou sendo abençoado com mais um filho(a). Meu coração transborda de tanta felicidade e só consigo falar obrigado DEUS. Nós já estamos ansiosos para te receber filho(a) te amamos incondicionalmente. Venha cheio de saúde meu bebê", publicou o atacante nas redes sociais.