Horóscopo 2021: confira a previsão de hoje (14/08) para seu signo

Áries (21/03 - 20/04)

Surpresa no amor e imprevisto com amigos mexerão com o coração neste sábado, que será de muitas emoções. Espere também por revelações de sentimentos. Talvez você se pegue gostando de alguém ou com fantasias românticas com uma amizade. Investigue mistérios, descubra segredos e vá mais fundo numa relação especial. Planos de mudança ganharão força.

Touro (21/04 - 20/05)

Sábado gostoso para fazer amizades num grupo diferente. Conexão com alguém de outra localidade animará o clima. Valerá também descobrir um lugar exótico e planejar viagem com o par. O dia favorecerá o amor. Se estiver só, uma paixão virtual será instigante, com ar de mistério e imprevisibilidade. Bom para testar seu poder de conquista e explorar novos prazeres.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Iniciativas em casa criarão ambiente mais gostoso. O prazer das coisas simples dará sabor ao sábado. Cuide da saúde, da família e do seu equilíbrio. A cabeça voará longe, com ideias brilhantes e planos futuros. Dê nova versão a um projeto antigo. Abra baús do passado, encontre coisas perdidas ou resgate relações. Conforto e segurança darão tranquilidade.

Câncer (21/06 - 22/07)

Conversas gostosas nas redes ou num novo grupo animarão o sábado. Descubra novidades. Chances para o amor estarão no pacote. Alguém especial poderá despertar paixão ou alegrar o coração e trazer o bom humor de volta. A imaginação estará à solta. Brinque mais, crie e encontre maneiras originais de expressar sentimentos. Assuntos financeiros ficarão mais claros.

Leão (23/07 - 22/08)

Cuide do seu núcleo familiar, das posses e do patrimônio. O sábado trará decisões financeiras e investimentos em conforto. Você poderá ganhar um presente, ou realizar um sonho. Cuide de detalhes da casa e crie ambiente carinhoso ao seu redor. Uma amizade de longa data fará contato. Talvez precise trabalhar, ou organizar planos. Construa bases firmes para o futuro.

Virgem (23/08- 22/09)

Caminhe, movimente o corpo e aproveite para organizar ideias. O sábado trará decisões de vida e objetivos mais claros. Conversas carinhosas com irmãos, vizinhos ou pessoa próxima criarão atmosfera protetora. Imprevistos e surpresas marcarão as notícias e interações de hoje. Pesquise informações de cursos. Você descobrirá opção atraente para realizar um sonho.

Libra (23/09 - 22/10)

Relaxe, respire, ceda à preguiça e avalie expectativas. Assuntos financeiros estarão em destaque neste sábado. Ligue o radar numa oportunidade de investimento e analise seus recursos. Não será momento de correr riscos, embora você esteja com sorte. Aposte somente no que poderá dar certo. Pense a médio e longo prazos e guarde dinheiro para projetos maiores.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Com Lua em seu signo, família e necessidades pessoais estarão em foco neste sábado. Troque mensagens com amigos e aprofunde discussões de um tema de interesse. Questões coletivas merecerão reflexões. Valerá fortalecer a saúde com hábitos saudáveis. Controle a ansiedade e evite exageros gastronômicos. Cultive novas amizades com paciência e atenção às palavras.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Sábado gostoso para aliviar o estresse da semana com mais horas de sono, contemplação da natureza, boas leituras e sossego. O pensamento se voltará para o futuro e soluções de vida. Trocas mais amplas poderão ocorrer com pessoas de outras localidades. Bom momento para se aperfeiçoar em outro idioma, estudar e planejar os próximos passos na carreira. Sonhe alto!

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Amizades trarão novidades e surpresas. Aproveite o sábado para colocar a conversa em dia com amigos, armar uma viagem, ou ingressar num novo grupo e participar dos processos coletivos. Notícias de longe trarão entusiasmo com novos projetos. As interações de hoje serão transformadoras. Amplie os horizontes e pratique nova filosofia. Poder em alta!

Aquário (21/01 - 19/02)

Preocupações com o futuro inspirarão um plano B. Solte a criatividade e desenvolva ideias. Posicionamentos claros nos relacionamentos darão chances a trocas de melhor qualidade. Amor com mais cumplicidade. Aprofunde uma relação especial e crie planos a dois. Hora de se desapegar das velhas formas de viver e assumir novo estilo de vida. Casamento em alta!

Peixes (20/02 - 20/03)

Viaje com o par, mesmo que seja virtualmente. Sábado gostoso para curtir atividades ao ar livre, descobrir lugares diferentes e criar clima mágico no amor. Cenário otimista permitirá algumas extravagâncias, com os devidos cuidados de proteção à sua saúde e à dos outros. Quebre a rotina e embarque numa aventura. Momentos de relaxamento produzirão boas ideias e soluções.