Hora de celebrar em Belém o som do Sol do Meio-Dia

A música sempre foi e continua sendo uma das expressões do povo de um lugar ao longo do tempo. Nos Anos de Chumbo no Brasil, ou seja, ao longo dos anos 1970 e 1980, essa arte representou um grito de liberdade e inovações artísticas na cidade de Belém, envolvendo acordes, cantos, letras, arranjos e performances no palco, por meio de um dos grupos mais importantes da música paraense: o Sol do Meio-Dia. A sonoridade dessa banda poderá ser de novo apreciada, agora, no show “No Tempo do Sol”, a ser apresentado neste sábado (15), às 18h30, no Teatro Waldemar Henrique, no centro da capital paraense. Com acesso gratuito.

Esse show resgata canções de Alonso Jr., compositor do Sol do Meio-Dia, e o espetáculo reúne, além do próprio Alonso Jr., os músicos Minni Paulo e Zé Macedo, que integraram diferentes formações do Sol. E o público vai conferir a participação especial de Odorico Neto, também relacionado à trajetória da banda. O show contará ainda com Ju Abe e Enrico di Miceli, sob direção musical e novos arranjos de Davi Amorim. Todo esse reencontro, esse momento histórico, será registrado em vídeo.

Considerado como um dos grupos mais importantes da música autoral paraense de Belém, entre os anos de 1972 e 1982, o Sol do Meio-Dia também fez arranjos e tocou composições de autores com Albery Albuquerque, o saudoso Rafael Lima, Walter Freitas e Alonso Jr. O público vai conferir no show deste sábado (15) parte do repertório de Alonso Jr., que até o momento não possui registro. O show contará com a participação de alguns integrantes da formação original do Sol.

O Sol construiu uma trajetória marcada por espetáculos como “Balaio”, “Sabor de Chocolate”, “Verde Vago Mundo”, “Respirando Água e Sol do Meio-Dia & Cia”. E a banda ainda participou da abertura de um show de Gilberto Gil e Jorge Ben em Belém e colaborou com produções teatrais que marcaram a cena cultural paraense nas décadas de 1970 e 1980.

Show será um tributo a um dos maiores grupos de música autoral do Pará (Foto: Acervo Pessoal)

Tributo

Esse show é um projeto do professor Wagner Alonso Jr., como uma homenagem à banda Sol do Meio-Dia, como detalha o músico e compositor Davi Amorim, celebrando 25 anos de carreira em 2026 e que participa do espetáculo.

Davi conta que o Sol teve várias fases, com muitos músicos contribuindo com elementos da música brasileira, como da canção, da Bossa Nova, rock e experimentalismo. “O show é um tributo à banda Sol do Meio-Dia, uma espécie de homenagem, revivendo canções, presenteando o público com oito canções”, destaca Davi Amorim.

E olha só quem vai tocar no concerto: Adelbert Carneiro no contrabaixo; Márcio Jardim na percussão; Herivelton Santos no piano; Antônio Abenatar no sax e flauta, e Davi Amorim no violão e guitarra e direção musical. Além do compositor Alonso Jr. e a participação de Zé Macedo, Jussara Abe, Enrico di Miceli.



Serviço:

Show: ‘No Tempo do Sol’

Data: 15 de agosto de 2026 (sábado)

Abertura dos portões: 18h

Início do show: 18h30

Local: Teatro Experimental Waldemar Henrique – Avenida Presidente Vargas, 645, bairro da Campina, Belém.

Ingressos: gratuitos, com retirada pela plataforma Sympla. O link será divulgado no perfil oficial @soldomeiodia1972



