Hitmaker lança single com Tati Quebra Barraco e une gerações do funk

Hitmaker ressalta o peso desse encontro em sua carreira. "A Tati é uma artista que eu tenho uma admiração imensa, de longa data

O artista Hitmaker lançou o single "Tá Pegando Fogo" em parceria com a renomada Tati Quebra Barraco, após ser anunciado para o Palco Favela do Rock in Rio. A faixa celebra o encontro de diferentes gerações do funk brasileiro, unindo trajetória e renovação em uma mesma música.

Declarado fã da artista, Hitmaker ressalta o peso desse encontro em sua carreira. "A Tati é uma artista que eu tenho uma admiração imensa, de longa data. Ela é gigante, parte fundamental da história do funk brasileiro", afirma.

Ele destaca que "já fazia um tempo que eu queria criar algo com ela", e a escolha de Tati Quebra Barraco alinha-se à proposta da faixa, que resgata a essência do funk com linguagem direta. Para o artista, essa troca vai além do estúdio.

A união de gerações no funk

"Eu vejo como continuidade. O funk foi sendo construído por muita gente ao longo do tempo. Quando essas gerações se encontram, o som ganha mais peso, mais verdade", explica Hitmaker. O encontro entre os dois reforça um movimento na música brasileira.

Com mais de 25 anos de carreira, Tati Quebra Barraco mantém sua relevância no gênero. Considerada referência em representatividade feminina, a cantora contribui para o projeto com sua vivência e autenticidade, marcas de sua trajetória.

A cantora expressou sua satisfação com a parceria. "O hitmaker realmente vibra pelo que faz e vive o funk da mesma forma que eu. Gravar com ele no estúdio foi uma experiência incrível, me senti em casa. Voltei ainda mais fã", revela.

Ela enfatiza a potência dessa união. "É uma soma gigante! A fusão do funk raiz com o funk moderno cria conexões marcantes, que atravessam o tempo e se tornam atemporais", pontua Tati. A colaboração pode abrir portas para novos desdobramentos. "Acredito que essa seja a primeira de muitas colaborações", completa a artista.

Momento de destaque na carreira

O lançamento de "Tá Pegando Fogo" ocorre em um momento de ascensão para a carreira de Hitmaker. Nos últimos anos, o artista superou a marca de bilhões de streams nas plataformas digitais, consolidando seu nome entre os mais ouvidos do país.