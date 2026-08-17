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Hayden Panettiere: O que já se sabe sobre a morte precoce da atriz

As circunstâncias da morte estão sendo investigadas

Estadão Conteúdo
fonte

A causa da morte não foi informada. (Reprodução)

Hayden Panettiere foi encontrada inconsciente em casa na Carolina do Sul, neste domingo, 16, antes de ser declarada morta aos 36 anos. Segundo informações obtidas pelo TMZ, uma amiga da atriz ligou para o 911 às 13h51 e relatou que ela estava em parada cardíaca.

Policiais e paramédicos foram enviados ao local e tentaram reanimar Hayden com suporte avançado de vida cardíaca e compressões torácicas. De acordo com o TMZ, a atriz foi declarada morta às 14h32.

De acordo informações da NBC News, as circunstâncias da morte estão sendo investigadas. A polícia afirmou ao jornal que a apuração preliminar não encontrou indícios de crime ou circunstâncias suspeitas. O legista do Condado de Greenville realizará uma autópsia para determinar a causa e a forma da morte.

Quem foi Hayden Panettiere

Hayden Panettiere (1989-2026) foi uma atriz e cantora norte-americana, conhecida principalmente por interpretar Claire Bennet em Heroes e Juliette Barnes em Nashville, papel que lhe rendeu duas indicações ao Globo de Ouro.

Ela também interpretou Kirby Reed nos filmes Pânico 4 e Pânico VI, além de participar de produções como Duelo de Titãs, Vida de Inseto e Until Dawn. Panettiere começou a carreira ainda criança e também trabalhou como dubladora e cantora.

A morte da atriz foi anunciada por seus representantes.

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Palavras-chave

HAYDEN PANETTIERE/MORTE
Cultura
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