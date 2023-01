Hadson Nery está na torcida pela paraense Paula Freitas e deve acompanhar a estreia do programa

Mais uma edição do Big Brother Brasil, novas expectativas e surpresas. Mas é sempre bom falar do programa com quem já viveu a experiência. E mais uma vez a equipe de O Liberal conversou com o último paraense que esteve em casa, Hadson Nery, integrante do BBB 20. O participante está na torcida pela paraense Paula Freitas e está ansioso para assistir a estreia do programa na cidade de Jacundá, sudeste paraense, ao lado da família de Paula.

Hadson disse que ficou feliz ao saber da entrada de Paula, pois ele diz que é sempre bom se ver representado em um programa como o Big Brother Brasil. "As coisas são mais difíceis para quem vive na região norte e quando temos essa oportunidade é muito bom de viver. A família dela já entrou em contato comigo e estamos nos falando direto", declarou Hadson.

Inclusive, a família de Paula está programando uma festa na cidade de Jacundá e já iniciou Hadson para participar desse momento. "Nós estamos conversando direto e tudo indica que na segunda-feira (16) vou estar lá para acompanhar a estreia do programa. Espero que ela se saia muito bem e consiga aproveitar o programa da melhor forma", acrescenta Nery.

Com relação a expectativa da edição, Hadson já disse que aguarda um programa diferente da edição anterior, onde os participantes ficaram com medo de se expor e viver a recomendação. "Os participantes do BBB 22 já entraram com medo e acabaram se prejudicando e prejudicando a programação, pois não viveram a casa de forma intensamente. Aquilo ali precisa viver de forma verdadeira", avalia Hadson.

Por falar em viver a casa, uma reportagem perguntou para Hadson o que ele faria de diferente caso voltasse para o BBB ou outro reality parecido, e ele disse que algo que ele jamais faria era de se vender e não mostrar a própria personalidade, pois ele preza por ser quem ele é. "Olha, o que eu faria é que não ia querer cometer os erros que cometi, mas jamais mudaria a minha personalidade para agradar as pessoas. Para mim, isso não funciona", completa.

Hadson acredita que a edição de 2023 vai agradar o público, pois acredita que a produção do programa tenha se preocupado em colocar pessoas que proporcionem entretenimento para o público.

Hadson Nery é ex-jogador de futebol, atuou nas divisões de base do Corinthians e foi revelado pelo Clube do Remo. Nery também vestiu os camisas do Paysandu, Paraná, Pinheirense-PA, Brasil de Pelotas, Tuna Luso, Boa Vista-RJ e América-SP. Ele se apostou em 2014 no Bragantino-PA.

Fora do Brasil, Hadson atuou em Portugal pelos tempos Alcains, Gondomar e Leiria. Também passou pelas equipes da Ucrânia e do Uruguai. Após sua aposentadoria, ele tirou a licença B de treinador da CBF e exerceu o cargo nos clubes Pedreira-PA, Vila Rica-PA, Ypiranga-AP e Bragantino-PA.