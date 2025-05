Gustavo Mioto afirma que Luísa Sonza foi 'desagradável' com ele e conta desentedimento

O cantor e compositor Gustavo Mioto afirmou que já teve desentendimentos e viveu momentos desagradáveis com a também cantora e compositora Luísa Sonza.

Em uma entrevista no programa "Sabadou com Virginia", o cantor foi perguntado se algum famoso havia sido desagradável com ele. Em resposta, ele disse que a cantora fez uma piada que ele não gostou.

"Foi um momento desagradável. A gente não tinha intimidade e ela foi fazer uma brincadeira que não podia. Rolou um bate-boca rápido, uma alfinetada, e outras ocasiões", afirmou.

O cantor completou: "Não sei se a pessoa é desagradável porque nunca convivi com a Luísa, mas essa situação foi desagradável e quando perguntam é a única coisa que vem na cabeça", afirma.