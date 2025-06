Gustavo Marsengo, ex-BBB, mostra resultado de harmonização facial

Gustavo Marsengo, ex-BBB 22, mostrou o resultado de uma harmonização facial que fez recentemente em seu perfil no Instagram.

No sábado, 31, ele publicou registros na festa de casamento entre Bárbara Heck, colega de confinamento sua e de sua mulher, Laís Caldas, no reality show. Ela se casou com o empresário Rick Maia.

Outro ex-participante do programa, Eliezer, marido de Viih Tube e que já fez um processo estético semelhante, brincou com o amigo: "Parece que o jogo virou, não é mesmo? Harmonizado é ele agora! Sem harmonização/com harmonização!".