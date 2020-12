Guilherme Napolitano beija influenciadora na festa de Carlinhos Maia

O ex-bbb Guilherme Napolitano foi convidado para a festa de Natal de Carlinhos Maia, em Alagoas, e foi filmado aos beijos na plateia com a influenciadora Catherine Bascoy. Um dos convidados do evento e amigo do casal acabou registrando o bejijo entre eles.

Enquanto isso, Gabi Martins cantava com Tierry. O comentário é de que os dois também estão vivendo um romance.