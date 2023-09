Grupo pernambucano Sagrama realiza turnê em Belém com show e oficinas percussivas gratuitas

O grupo pernambucano Sagrama está celebrando duas décadas e meio de dedicação à preservação e divulgação da cultura nordestina. Em turnê que percorre todo o país, a banda desembarca em Belém entre os dias 27 a 29 de setembro, para realizar uma série de eventos, que incluem show e oficinas, sendo uma delas de instrumentos percussivos com materiais recicláveis, a maioria com acesso gratuito ao público. Para assistir a apresentação musical, o público é convidado a praticar a solidariedade, trocando um 1 kg de alimento não perecível na bilheteria do Teatro do Sesi, que será destinado a instituições locais. Mas as entradas também podem ser adquiridas pelo Sympla.

A formação atual da banda é composta por Sérgio Completo, nas flautas, arranjos e direção artística; Ingrid Guerra nas flautas; Crisóstomo Santos no clarinete e clarone; Aristide Rosa no violão; Isaac Souza na percussão; Tarcísio Resende e Danielly Yohanna na percussão; Antônio Barreto na marimba, vibrafone e percussão; Cláudio Moura na viola nordestina, violão, arranjos e co-direção; e João Pimenta no contrabaixo acústico.

A estadia do Sagrama na capital paraense inicia com programação formativa para todos. Na quarta-feira, 27, haverá uma oficina de instrumentos percussivos com materiais recicláveis voltada para crianças e adolescentes, das 14h às 17h, na UsiPaz do Jurunas-Condor, em parceria com a Secretaria Estratégica da Cidadania do Governo do Pará.

Tarcísio Resende, percussionista da banda, é quem está organizando, ao lado da parceira e percussionista do grupo, Danielly Yohanna, a oficina percussiva a partir dos materiais recicláveis e objetos do cotidiano. Nela, os músicos têm a intenção de transformar objetos aparentemente comuns em instrumentos musicais que são só reproduzem ritmo, mas também efeitos sonoplásticos.

“Nessa brincadeira vamos utilizar botijão, sacos plásticos, garrafas, objetos como frigideiras e outros. Vamos iniciar com a construção desse instrumento e depois vamos "tirar" o timbre”, adiantou Tarcísio sobre a proposta da ação.

Segundo ele, os participantes poderão colocar a mão na massa, literalmente, criando seus próprios instrumentos sob a orientação dos profissionais. Além disso, eles poderão ter a chance de explorar os sons e ritmos a serem produzidos a partir deles.

“Vamos brincar com alguns ritmos que são fortes em Pernambuco como a ciranda, o maracatu. O público são pessoas interessadas, quem tiver interesse pode participar”, acrescentou.

Já na quinta-feira, 28, o grupo realizará uma aula-show às 16h, no Teatro do SESI, dedicada especialmente a estudantes de música, alunos de escola pública e instituições que trabalham com inclusão social por meio da cultura.

Para finalizar a semana, na sexta-feira, 29, às 20h, o grupo volta ao palco do Teatro para realizar o show da turnê “Sagrama - 25 Anos de Timbres da Cultura Nordestina”. A apresentação promete uma viagem musical pela trajetória da banda, explorando os ritmos que fazem parte da rica cultura nordestina. A entrada é franca, e a classificação é livre para todas as idades.

A programação é patrocinada pelo Instituto Cultural Vale, via Lei de Incentivo à Cultura, e realizada pela Atos Produções Artísticas.