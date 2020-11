Grupo Caxote Teatro Íntimo apresenta o espetáculo 'Ex-Gordo'

Música

A Casa da Seresta (Travessa Ferreira Pena, 354) traz novidades em sua programação musical nesta semana. Nesta quarta-feira (18), haverá aulas de Baile e Merengue, com o Professor Rosano, a partir das 20h, tudo ao comando do DJ Sandro Guilherme.

A série Música #EmCasaComSesc apresenta novos shows: nesta quinta-feira (19), o compositor e violonista carioca Guinga se apresenta direto de sua casa, no Rio de Janeiro, com o espetáculo solo "Canções Necessárias". As apresentações são transmitidas pelo Instagram @sescaovivo e canal Sesc São Paulo no YouTube, sempre às 19h.

Na quinta-feira (19), ocorre a live de première do Grammy Latino, transmitida pelo perfil do evento no Facebook, às 19h. Uma cerimônia especial para o público brasileiro será apresentada pela modelo Lais Ribeiro, e terá apresentação de Emicida em dueto com o cantor e compositor Marcos Valle; além do grupo Melim.

De 20 a 22 de novembro, o Mississippi Delta Blues Festival promove a primeira edição on-line, com 24 shows acústicos em gravações envolvendo sete países, e um total de mais de 30 horas de música. Além dos shows, que poderão ser assistidos gratuitamente pelo site www.mdbf.com.br, a programação inclui ainda dez workshops no dia de encerramento.

Claudio Wallace e The Rockers apresentam o show “Acoustic Classic Rock” nesta sexta-feira (20), às 21h, no Hoppy Dog (Av. Domingos Marreiros, 446). Mais informações em (91) 98156-2461.

No sábado (21), ocorre a segunda edição dos Encontros Tropicais. Transmitido do Museu du Ritmo, em Salvador, o espetáculo promete homenagear a ancestralidade da música brasileira, com um toque criativo contemporâneo, misturando ritmos e gerações. A partir das 20h, Iza e o maestro Letieres Leite, com sua Orkestra Rumpilezz, recebem Carlinhos Brown, Margareth Menezes, Larissa Luz, BNegão, Mateus Aleluia, ChicoCorrea, João Milet Meirelles e Lazzo Matumbi em um encontro inédito, que será transmitido no canal do YouTube de Devassa e no Multishow.

Neste sábado (21), às 20h30, a Orquestra Ouro Preto se apresenta diretamente da Igreja Nossa Senhora do Carmo, com clássicos de Fernando Brant e Milton Nascimento. O concerto "Quem perguntou por mim: Fernando Brant e Milton Nascimento" terá transmissão ao vivo no canal da Orquestra Ouro Preto no YouTube.

No próximo dia 21, em celebração ao Dia da Consciência Negra, Iza e Orkestra Rumpilezz recebem vários artistas no show on-line “Devassa Encontros Tropicais”. A transmissão será realizada do Museu do Ritmo, em Salvador, às 20h, com transmissão pelo canal Multishow e canal da Devassa no Youtube. Carlinhos Brown, Margareth Menezes, BNegão, Mateus Aleluia, Lazzo Matumbi e Larissa Luz estão no setlist.

Luan Santana fará uma live musical no próximo dia 22, às 17h. O evento é uma ação do Movimento “O Pantanal Chama” que vai arrecadar doações em favor da ONG SOS Pantanal, que atua na conservação e defesa do bioma afetado pelas queimadas. A live terá 4 horas de duração e será transmitida direto do Pantanal pelo canal da National Geographic, parceiro da iniciativa, e também pelos perfis do cantor no Facebook e Youtube. A exploradora da National Geographic Society, Patricia Medici, fará uma participação especial. Saiba mais no site nationalgeographicbrasil.com/pantanal.

Cinema

O Festival Internacional do Audiovisual Negro do Brasil (FIANb) ocorre entre os dias 18 e 22 e novembro, em formato on-line, como ampliação do Seminário da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro (APAN). Haverá mostra audiovisual, laboratório de desenvolvimento de projetos, capacitação e empreendedorismo de pessoas negras, diálogos, workshops e masterclasses direcionados também a atuação como o VR, séries para Instagram e produção para o Youtube. A transmissão das mostras competitivas e da programação aberta ao público será na TodesPlay, plataforma de streaming da APAN e da plataforma de distribuição Cinemown.

O Cabíria Festival – Mulheres e Audiovisual, evento on-line e gratuito dedicado à produção realizada por mulheres e pessoas de identidades de gênero diversas, exibe 35 filmes e 22 microfilmes e também promove debates, oficinas e painéis, entre os dias 18 e 29 de novembro. Basta acessar as plataformas Videocamp para assistir longas e médias-metragens, e Cardume, onde estarão disponíveis os curtas; e o canal do festival no YouTube para assistir lives de painéis, mesas e masterclasses. A programação está disponível no site www.cabiria.com.br.

O premiado documentário “Fico te devendo uma carta sobre o Brasil”, de Carol Benjamin, está disponível gratuitamente até quinta-feira (19), no Canal Brasil e também nas plataformas de streaming Globoplay, Canais ao Vivo e de vídeo on demand da Vivo, Claro e Oi.

O Centro de Estudos Cinematográficos (CEC) promove lives em novembro com reflexões e debates sobre o cinema. A live “Cinema e Literatura: Linguagens e Adaptações Polêmicas” será com o escritor Edyr Augusto Proença, no dia 19, às 20h. As transmissões são feitas pelo perfil do Instagram @centrodeestudosdecinema e sob a mediação do crítico de cinema Marco Antonio Moreira, coordenador geral do centro.

Segue até 20 de novembro o IV Encontro de Antropologia Visual da América Amazônica (EAVAAM), evento que debate a temática da antropologia visual e o uso e a produção de imagem nas pesquisas. Este ano, o evento será on-line pelo site eavaam.com.br/2020/. A realização é do Grupo de Pesquisa em Antropologia Visual (Visagem) da UFPA, com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia e do Laboratório de Antropologia Arthur Napoleão Figueiredo.

A série Cinema #EmCasaComSesc disponibiliza gratuitamente novos filmes em streaming pela plataforma do Sesc Digital: a série estreia as obras de ficção "Charles Morto ou Vivo", de Alain Tanner; e "Susie e os Baker Boys", de Steve Kloves; o programa de curtas-metragens "Quartiers Lointains - Afrofuturismo", pelo Cine África; e o título "A Gangue Zip Zap", de Oskar Santos, para a garotada, pelo CineClubinho. Os filmes podem ser assistidos gratuitamente em sescsp.org.br/cinemaemcasa.

A criançada vai se divertir nos próximos sábados, 21 e 28, às 10h30, com o CineBreakfast!, programação do Cinesystem, no Shopping Metrópole Ananindeua, com café da manhã, animadores, sessão de cinema, pipoca, refri e sorteio de brindes. O passaporte custa R$ 39 por pessoa. Confira os filmes que serão exibidos: “É Doce” no dia 21; e “Turma da Mônica- Laços”, no dia 24.

A 2ª edição da Marvel Run chega ao Brasil em formato virtual, e os participantes de todo o país terão três semanas para completar o percurso. Com a proposta de unir o esporte e entretenimento, a edição de 2020 será inspirada no filme “Viúva Negra”, da Marvel Studios, que chega em breve nos cinemas. Esta é a primeira corrida virtual da Marvel da América Latina e ocorre no Brasil entre 22 de novembro e 12 de dezembro. As inscrições seguem até 30 de novembro, pelo site ativo.com.

O Itaú Cultural exibe, até o próximo dia 23, o segundo recorte de filmes Mostra Projeções – Cinema Brasileiro Contemporâneo, disponível gratuitamente na plataforma da instituição. Durante 15 dias, o público tem acesso aos longas “Morto Não Fala”, “Orestes” e “O Processo”.

O Centro Cultural Banco do Brasil promove, até 23 de novembro, a mostra “MacaBRo – Horror Brasileiro Contemporâneo”, um passeio pela produção audiovisual de terror 100% brasileira. São 44 produções, entre longas e curtas-metragens da nova geração de diretores e diretoras, assim como de nomes consagrados como José Mojica Marins, o Zé do Caixão. As exibições serão gratuitas e on-line na plataforma darkflix.com.br/macabro. Os filmes ficam disponíveis por 24 horas e com limite de visualizações no caso dos longas, e durante uma semana, para os curtas.

Até 29 de novembro, o Itaú Cultural apresenta o “Festival Arte como Respiro- Edição de Audiovisual”, com a exibição gratuita dos projetos contemplados nos editais de emergência da instituição. O primeiro recorte traz 93 curtas-metragens, entre documentários, ficções e filmes experimentais de vários estados, incluindo os paraenses “Uma maneira simplíssima”, de Talita Prestes, e “Cura”, de Matheus Almeida do Nascimento. As produções ficam disponíveis no site www.itaucultural.org.br.

O curta paraense 'Cura', de De Matheus Almeida do Nascimento, está no Festival Arte Como Respiro. (Divulgação)

O 12º CRASH – Mostra Internacional de Cinema Fantástico terá formato on-line e acontecerá entre os dias 9 e 13 de dezembro, com disponibilização gratuita de filmes pela plataforma de streaming Darkflix. O júri da mostra vai eleger os melhores filmes nas categorias Curta-metragem nacional, Curta-metragem estrangeiro e Longa-metragem. Também pela plataforma virtual estão sendo realizados os workshops Efeitos especiais em maquiagem – módulo 2; Black is Beautiful: O cinema blaxploitation de horror; e Criação de trilhas sonoras para filmes de terror, com inscrições gratuitas pelo site mostratrash.com. As vagas são limitadas.

Teatro e Dança

A programação de Teatro #EmCasaComSesc apresenta novos espetáculos. Nesta quarta-feira (18), com transmissão do Sesc Ipiranga, o CaTI - Caxote Teatro Íntimo encena o espetáculo "Ex-Gordo". As exibições seguem sem a presença do público, com apresentações sempre às 21h, transmitidas pelo Instagram @sescaovivo e canal Sesc SP no YouTube.

O ator Luís Miranda dá vida a “Madame Sheila”, espetáculo de teatro com exibição on-line e gratuita, com direção de Monique Gardenberg. A peça segue com exibições às quintas-feiras de novembro, no site teatrounimed.com.br.

Cinco anos após o maior crime ambiental do país, o espetáculo “Hotel Mariana” ganha versão para as telas, e tem pré-estreia confirmada com exibições gratuitas, entre os dias 19 e 26 de novembro, às 20h, no YouTube. As transmissões ocorrem sempre às 20h, pelo canal “Hotel Mariana - O Filme”, no YouTube. Após a exibição do filme, haverá bate-papo com parte do elenco e Munir Pedrosa.

A Faculdade de Dança da Universidade Federal do Pará promove até o dia 20 de novembro, o XIII Seminário Internacional de Pesquisa em Dança, com tema “Corpo, presença e virtualidade: Desafios e dimensões do ensinar, pensar e fazer dança em rede”.Toda a programação é virtual, transmitida pela plataforma Meet e canal do YouTube. As programaçãoes ocorrem diariamente, de 9h às 12h, e de 18h às 21h.

Larissa Ferreira é uma das convidadas do Seminário de Pesquisa em Dança (Erivan Morais/ Divulgação)

A Federação Estadual de Teatro realiza a “Live dos Monólogos” nesta sexta-feira (20), com os espetáculos “Maria Negra” e “Amanajés”. A transmissão ocorre às 22h30, pelo Facebook de Fernando Rassy.

A série “Histórias da Cultura Popular” foi lançada no canal Ester Sá no YouTube, compartilhando dois trabalhos da artista. No dia 21, será a vez de “Uma História das Histórias de Boi Bumbá”, espetáculo inspirado no livro “Boi Bumbá- Auto Popular”, de Bruno de Menezes.

Todo sábado de novembro, sempre às 19h, a Mostra de Repertório On-line do Grupo TAPA, apresenta peças diferentes em cada sessão, com transmissão ao vivo pela plataforma Zoom. O ingresso custa a partir de R$ 20 e o público pode contribuir com a campanha SOS TAPA para a manutenção do grupo durante a pandemia. Informações em grupotapa.com.br/SOS/.

Com direção-geral de José Leal, o espetáculo “Feliz Aniversário, Papai” será apresentado presencialmente no Teatro do Sesi, nos próximos dias 19 e 21, às 21h. O evento tem entrada franca, mas somente 200 ingressos serão distribuídos meia hora antes na bilheteria do teatro, devido às medidas sanitárias impostas pelas pandemia. O uso de máscara é obrigatório.

Personagens conhecidos do lendário amazônico chegam à internet nas lives cênicas “Contos do Índio e da Floresta”, que estão sendo apresentadas na plataforma digital Sympla aos sábados e domingos, às 15h. A temporada segue até final de novembro.

O Itaú Cultural exibe gratuitamente, até o dia 22, no site www.itaucultural.org.br, um novo bloco da Edição Cênicas do Festival Arte como Respiro com 19 apresentações selecionadas de vários estados, incluindo artistas indígenas, teatro de animação, dança, circo e teatro clássico em espetáculos como “A Reviravolta dos Pássaros”, do grupo Dyroá Báya; “Vaga Carne”, de Grace Passô; “O BRAILE, Uma Dança às Cegas”, da Cia Pequod; e “Um Tartufo”, Moliére adaptado pelo grupo Teatro Esplendor. Os vídeos serão disponibilizados sempre às 20h pelo período de 24 horas.

A Mostra de Espetáculos do Grupo XIX de Teatro continua até o dia 22, com exibição gratuita e on-line de espetáculos, bate-papo e a Mostra Abjeta com trabalhos de vários autores. Ingressos pelo Sympla e transmissão pela plataforma Zoom.

“Prisioneiros do Medo – Os Bastidores do Isolamento”, que mistura teatro com websérie, já está disponível no YouTube, no canal Dramanet. A primeira temporada, que conta com 10 capítulos, fica em cartaz até o dia 21 de dezembro, com novos episódios todas as segundas-feiras, às 19h. Todas as histórias do projeto estão ligadas ao mesmo tema: o enfrentamento do medo ao longo do isolamento social por conta da pandemia da Covid-19.

Literatura e arte

O Amazônia Fashion Week (AFW) chega à 14ª edição de forma virtual, pela primeira vez. O evento segue até o dia 20 de novembro, com o tema “Os novos rumos da moda”. A programação conta com lives, oficinas e desfiles transmitidos pelo perfil oficial do evento no Instagram (@amazoniafashionoficial) e no canal no Youtube (Amazônia Fashion Week).

O 28° Festival Mix Brasil segue até o próximo dia 22 de forma on-line e gratuita. Este ano, o Festival traz 101 filmes de 24 países; 6 espetáculos teatrais inéditos, como “Wonder! Vem pra Barra Pesada!", inspirado na trajetória de Claudia Wonder; shows com Linn da Quebrada, Jaloo, Martte e Bia Ferreira; seminário de literatura; laboratório audiovisual; mesas sobre temas relevantes para comunidade Lgbtqi+; artes visuais e o Show do Gongo com a Marisa Orth. A programação poderá ser acessada gratuitamente em mixbrasil.org.br e os filmes poderão ser assistidos pelas plataformas digitais innsaei.tv, Sesc Digital, Spcine Play.

A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás está com inscrições abertas para oficinas gratuitas e on-line de produção de texto, neste mês de novembro, sempre às 20h: a “Oficina de escrita criativa e narrativas afro-brasileiras”, ocorre de 24 a 27 deste mês, com o poeta Preto Michel. Inscrições via WhatsApp (94) 99160-8186 e (94) 99220-3451.

A Estação Cultural recebe o Festival Cultural de Icoaraci, da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), coletivo Pretas Paridas, Raio de Sol Produções e Casa do Artista, como parte das ações do Preamar da Consciência Negra. O festival é gratuito e segue aberto até o dia 27 de novembro.

Editais e Concursos

Inscrições abertas até o dia 20 de novembro para o "1° Concurso de Trilha Sonora Amazônia Fest Alter". Os dez finalistas serão anunciados no dia 27 de novembro e submetidos ao voto popular. O resultado será divulgado no dia 11 de dezembro, em entrevista ao vivo com os finalistas no Fest Alter 2020.

O projeto "Brasis por escrever" vai selecionar seis pessoas das regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sul para um laboratório voltado à pesquisa e à produção de dramaturgias sobre a realidade brasileira. Os dramaturgos Cecilia Ripoll e Diogo Liberano vão se reunir semanalmente com os participantes durante seis meses, na plataforma Zoom, para estudos e as criações das novas dramaturgias. As inscrições ficam abertas até 24 de novembro no site p-l-a-t-o.com. Os selecionados serão divulgados no dia 9 de dezembro.

Pela primeira vez, a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil realiza de forma on-line a etapa que antecede a seleção nacional para ingresso de novos alunos bolsistas. As inscrições devem ser feitas pelo site escolabolshoi.com.br/audicoes com envio de um vídeo, até o dia 14 de dezembro. A Escola Bolshoi disponibilizou no YouTube instruções e o passo a passo de como deve ser feito esse material. A etapa final da seleção nacional será nos dias 8 e 9 de janeiro de 2021, na sede da instituição, para candidatos nascidos de 2009 a 2011, que tiverem os vídeos selecionados.

O Festival Internacional de Documentários está com as inscrições abertas até 18 de dezembro para a 26ª edição, que será entre 8 e 18 de abril de 2021. Inscrições e regulamento disponíveis no site www.etudoverdade.com.br. O festival é reconhecido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos EUA como evento classificatório para o Oscar.