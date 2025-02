Grande Rio anuncia ingressos para paraenses assistirem ao desfile na Sapucaí; entenda

"O Pará pediu? Caxias atendeu", publicou a escola de samba Grande Rio nas redes sociais, nesta sexta-feira, 14. A agremiação anunciou que na próxima quinta-feira, 20, além dos moradores do município Duque de Caxias, onde a escola está localizada, os paraenses que residem no Rio de Janeiro também poderão se cadastrar para garantir seu ingresso nos setores 12 e 13 da Sapucaí para a terça-feira de Carnaval, no dia 4 de março. "Todos juntos na torcida pela nossa Grande Rio", diz ainda o texto da escola.

Para conseguir os ingressos, os paraenses precisam apresentar obrigatoriamente os documentos RG e CPF (e/ou nascimento no estado do Pará). O cadastro será por ordem de chegada. Não será permitido uso de óculos escuros, chapéu ou boné para a foto cadastral