Grammy Latino 2025: Liniker, Marina Sena e Milton Nascimento estão entre os indicados
A lista de indicados ao Grammy Latino 2025 foi divulgada nesta quarta-feira, 17. A 26ª edição da premiação da Academia Latina da Gravação será realizada em 13 de novembro, na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos.
Entre os brasileiros, há presença expressiva em várias categorias. Liniker aparece como principal destaque, somando sete indicações, incluindo Álbum do Ano, Canção do Ano e Gravação do Ano.
Outros nomes nacionais também marcam presença, entre eles: Marina Sena, Milton Nascimento, Ana Castela, Zeca Pagodinho, Alcione, Lauana Prado, Carol Biazin, BaianaSystem, Gilberto Gil, Djonga e João Gomes.
Ao todo, são 60 categorias em disputa. Este ano, três novas foram incorporadas: Mídias Visuais, Melhor Música para Mídias Visuais e Melhor Canção de Raízes.
Indicações ao Grammy Latino 2025:
Gravação do Ano . Baile Inolvidable - Bad Bunny . DtM - Bad Bunny . El Día Del Amigo - CA7RIEL & Paco Amoroso . #Tetas - CA7RIEL & Paco Amoroso . Desastres Fabulosos - Jorge Drexler & Conociendo Rusia . Lara - Zoe Gotusso . Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G . Cancionera - Natalia Lafourcade . Ao Teu Lado - Liniker . Palmeras En El Jardín - Alejandro Sanz
Álbum do Ano . Cosa Nuestra - Rauw Alejandro . DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny . Papota - CA7RIEL & Paco Amoroso . Raíces - Gloria Estefan . Puñito de Yocahú - Vicente García . Al Romper La Burbuja - Joaquina . Cancionera - Natalia Lafourcade . Palabra de Tos (seca) - Carín León . Caju - Liniker . En Las Nubes - Con Mis Panas - Elena Rose . ¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz
Canção do Ano . Baile Inolvidable - Bad Bunny . Bogotá - Natalia Lafourcade . DtMF - Bad Bunny . El Día Del Amigo - CA7RIEL & Paco Amoroso . Otra Noche de Llorar - Mon Laferte . Palmeras En El Jardín - Alejandro Sanz . Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G . #Tetas - CA7RIEL & Paco Amoroso . Veludo Marrom - Liniker
Melhor Canção Pop . Bogotá - Andrés Cepeda . El Día Del Amigo - CA7RIEL & Paco Amoroso . Querida Yo - Yami Safdie & Camilo . Soltera - Shakira . Te Quiero - Nicole Zignago
Artista Revelação . Alleh . Annasofia . Yerai Cortés . Juliane Gamboa . Camila Guevara . Isadora . Alex Luna . Paloma Morph . Sued Nunes . Ruzzi
Melhor Canção em Língua Portuguesa . Maravilhosamente Bem - Júlia Mestre . Ouro de Tolo - Marina Sena . Transe - Zé Ibarra . Um Vento Passou - Milton Nascimento & esperanza Spalding . Veludo Marrom - Liniker
Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa . No Escuro, Quem É Você? - Carol Biazin . Fugacidade - Janeiro . Caju - Liniker . Maravilhosamente Bem - Júlia Mestre . Coisas Naturais - Marina Sena
Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa . O Mundo Dá Voltas - BaianaSystem . Colinho - Maria Beraldo . Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas - Tó Brandileone . Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto! - Djonga . Big Buraco - Jadsa
Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa . Só Quero Ver - BK & Evinha . Demoro a Dormir - Djonga ft. Milton Nascimento . Caju - Liniker . A Dança (Ao Vivo) - Mc Hariel & Gilberto Gil . Barbie - Mc Tuto ft Dj Glenner
Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa) . Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo) - Ton Carfi . Razão da Esperança - Paloma Possi . Onde Guardamos As Flores? - Resgate . Memóri4s (Ao Vivo) - Eli Soares . A Maior Honra - Julliany Souza
Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa . Casa Coração - Joyce Alane . Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco - Camané . Universo De Paixão - Natascha Falcão . Transespacial - Fitti . Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê
Melhor Álbum de Música Popular Brasileira / Música Afro Portuguesa Brasileira . Sentido - 5 A Seco . Um Mar Pra Cada Um - Luedji Luna . Pique - Dora Morelenbaum . Divina Casca - Rachel Reis . Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? - Rubel
Melhor Álbum de Música Sertaneja . Lets Go Rodeo - Ana Castela . José & Durval - Chitãozinho & Xororó . Obrigado Deus - Léo Foguete . Transcende (Ao Vivo / Deluxe) - Lauana Prado . Do Velho Testamento - Tierry
Melhor Álbum de Samba/Pagode . Alcione - Alcione . Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci - Marcelo D2 . Pagode Da Martnália - Martnália . Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo) - Zeca Pagodinho . Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 - Sorriso Maroto
Melhor Álbum de Música Urbana . Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny . Underwater - Fariana . Naiki - Nicki Nicole . MPC (Música Popular Carioca) - Papatinho . Elyte - Yandel
Melhor Álbum Instrumental . Alma En Cuba - Ariel Brínguez & Iván "Melon" Lewis . Saga - Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática . Ida e Volta - Yamandu Costa . Havana Meets Harlem - Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán . Y El Canto De Todas - Rafael Serrallet & Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv
Melhor Álbum de Jazz Latino . Hamilton de Holanda Trio Live in NYC - Hamilton de Holanda . La Fleur de Cayenne - Paquito DRivera & Madrid-New York Connection Band . Luces y Sombras - Iván Melon Lewis Trio . Cuba And Beyond - Chucho Valdés, Royal Quartet . Golden City - Miguel Zenón
Melhor Álbum de Música Infantil . Los Nuevos Canticuentos - Canticuentos, Coro de Ríogrande . Aventuras de Caramelo - Antonio Caramelo, Malibu . Cenas Infantis - Palavra Cantada . Buscapié - Luis Pescetti, Juan Quintero . Jirafas - Rita Rosa
Compositor do Ano . Edgar Barrera . João Ferreira . Pablo Preciado . Mónica Vélez . Ale Zéguer
Melhor Vídeo Musical (Versão Curta) . El Clúb - Bad Bunny . Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (Dlre) - Bk . #Tetas - Ca7riel & Paco Amoroso . Cura Pa Mi Alma - Vera Grv . Full Time Papi - Guitarricadelafuente
Melhor Vídeo Musical (Versão Longa) . Papota - Ca7riel & Paco Amoroso . Iradoh - 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça - Hodari . Mon Laferte, Te Amo - Mon Laferte . Lamento (Extended Cut) - Gaby Moreno
Produtor do Ano . Rafa Arcaute, Federico Vindver . Edgar Barrera . Nico Cotton . Andres Torres, Mauricio Rengifo . Matheus Stiirmer
Melhor Música para Mídias Visuais . Cada Minuto Cuenta - Pedro Osuna . Cien Años De Soledad - Camilo Sanabria . El Eternauta - Federico Jusid . In The Summers - Eduardo Cabra . Pedro Páramo - Gustavo Santaolalla
Melhor Canção de Raízes . Aguacero - Luis Enrique, C4 Trio . Como Quisiera Quererte - Natalia Lafourcade feat. El David Aguilar . El Palomo y La Negra - Natalia Lafourcade . Ella - Anita Vergara, Tato Marenco . Jardín del Paraíso - Monsieur Periné feat. Bejuco . Lo Que Le Pasó A Hawaii - Bad Bunny
Melhor Álbum Pop Contemporâneo . Cuarto Azul - Aitana . Palacio - Elsa y Elmar . Al Romper La Burbuja - Joaquina . En Las Nubes - Con Mis Panas - Elena Rose . ¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz
Melhor Álbum Pop Tradicional . Bogotá - Andrés Cepeda . Cursi - Zoe Gotusso . Lo Que Nos Faltó Decir - Jesse & Joy . Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall - Natalia Lafourcade . Después De Los 30 - Raquel Sofía
Melhor Interpretação de Música Eletrônica Latina . Orión (Sistek Remix) - Boza, Elena Rose & Sistek . Ella Quiere Techno - Imanbek & Taichu . Qqqq - Ela Minus . Rulay En Dubai (Extended) - Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin . Veneka - Rawayana feat. Akapellah
Melhor Interpretação Urbana / Fusão Urbana . Capaz (Merengueton) - Alleh, Yorghaki . Dtmf - Bad Bunny . De Maravisha - Tokischa feat. Nathy Peluso . La Plena - W Sound 05 - W Sound feat. Beele & Ovy On The Drums . Roma - Jay Wheeler
Melhor Interpretação Reggaeton . Baja Pa Acá - Rauw Alejandro feat. Alexis & Fido . Voy A Llevarte Pa Pr - Bad Bunny . Dile A Él - Nicky Jam . Brillar - Lenny Tavárez . Reggaeton Malandro - Yandel feat. Tego Calderón
Melhor Canção Rap/Hip Hop . El Favorito De Mami - Big Soto feat. Eladio Carrion . Fresh - Trueno . Parriba - Akapellah feat. Trueno . Sudor Y Tinta - J Noa & Vakero . Thc - Arcángel
