Globo divulga foto de Jorginho e Nina e revela 'spoiler' de Avenida Brasil 2

Cauã Reymond e Débora Falabella aparecem juntos na primeira foto da sequência, que tem estreia prevista para janeiro de 2027

A Globo divulgou nesta quinta-feira (26) a primeira imagem de Jorginho (Cauã Reymond) e Nina (Débora Falabella) em Avenida Brasil 2. A foto antecipa o reencontro do casal na continuação da novela exibida originalmente em 2012, que marcou a teledramaturgia brasileira.

Na nova história, os personagens estarão vivendo fora do Brasil, onde Jorginho terá se tornado técnico de um time de futebol do Catar. Os dois voltarão ao bairro do Divino após a morte do filho, acontecimento que desencadeará uma crise familiar e terá impacto na trajetória do casal.

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Carminha também estará de volta em Avenida Brasil 2

Quatorze anos após os acontecimentos da trama original, a sequência também acompanhará o retorno de Carminha (Adriana Esteves). Depois de cumprir pena na prisão, a personagem tentará se reaproximar da família de Tufão (Murilo Benício).

Agora reconhecida pelo trabalho social, Carminha dará sinais de arrependimento pelos erros do passado. Mesmo assim, suas verdadeiras intenções continuarão sob suspeita, mantendo a personagem envolvida em novos conflitos.