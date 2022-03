Globo deixa Prova do Anjo vazar e dummies aparecem sem máscara

Para quem estava atento no Pay Per View do BBB22 nesta manhã ficou sabendo alguns detalhes da prova do anjo, deste sábado (12). O momento foi transmitido ao vivo, enquanto membros da produção testavam a dinâmica.

Também foi possível ouvir a voz de Tadeu Schmidt, que, aparentemente, simulava as instruções que dará durante o jogo. A web também notou que os famosos dummies estavam sem máscaras, “revelando suas identidades” pela primeira vez.

Além de ter patrocínio do Tik Tok, algumas indicam o que pode ocorrer: os brothers e sisters ficarão em uma bancada para jogar um quiz com as opções “verdadeiro” ou “falso”.

Esta não é primeira vez que a produção acabou vazando um momento sigiloso nesta edição. Na segunda semana, durante a montagem da sala do cinema do líder, foram mostrados alguns membros da produção discutindo o que deveria ser feito.