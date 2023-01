Globo define data para confinar participantes do 'BBB 23'; veja

O "Big Brother Brasil 23" estreia no próximo dia 16 e a produção do programa já começa a confinar os participantes no próximo sábado (7). De acordo com informações do colunista Léo Dias, esse pré-confinamento será realizado aos poucos e vai até o dia 9 de janeiro.

O local do pré-confinamento não é divulgado, mas tradicionalmente, os participantes ficam em um hotel, no Rio de Janeiro. Já ocorreu diversas vezes de pessoas desistirem durante estarem nessa fase.

A edição 23 do reality vai contar com a Casa de Vidro, que, de acordo com o colunista, vai começar antes da estreia do programa. Os concorrentes desta dinâmica, portanto, devem ser confinados antes dos demais no dia 7.