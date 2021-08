Giovanna Ewbank e Titi aproveitam dia de lazer em praia do Algarve

Durante a estadia em Portugal, Giovanna Ewbank decidiu aproveitar o calor e passear com a família em praia do Algarve.

Bruno Gagliasso está morando na Espanha para gravações de Santo, nova série da Netflix.

Neste fim de semana, o ator voltou a Portugal.

Nas redes sociais neste domingo, 1, Giovanna publicou uma série de fotos, inclusive com a filha mais velha Titi. "Me e mini me. Minha parceirinha, alma gêmea, meu amor, minha best", escreveu a apresentadora.