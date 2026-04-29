Galã de Três Graças vai viver presidiário na série Tremembé

Tremembé, série do Prime Video que dramatiza acontecimentos da chamada "prisão dos famosos", ganhou novos nomes em seu elenco. Adriano Toloza, atualmente no ar com o personagem Angélico na novela Três Graças, e Alejandro Claveaux, o Deivid Cafajeste de Rensga Hits!, viverão irmãos na trama ligada ao caso Gil Rugai, que assassinou o pai e a madrasta em 2004.

Claveaux viverá Dênis, ex-policial da Guarda Civil Metropolitana (GCM) que acaba preso e, dentro do presídio, se envolve com Rugai, interpretado por Leôn Moreno desde a primeira temporada. Já Toloza interpretará Denílson, irmão do ex-guarda, também preso.

Toloza e Claveaux se juntam a outros nomes da segunda temporada, incluindo Giovanna Antonelli, que interpreta a estelionatária Dominique Scharf, e Ícaro Silva, que viverá o ex-jogador de futebol preso por estupro Robinho. Presentes no primeiro ano de Tremembé, Bianca Comparato, Marina Ruy Barbosa, Felipe Simas, Carol Garcia, Lucas Oradovschi e Kelner Macêdo estão confirmados nos novos episódios.

Baseada no livro de Ulisses Campbell, Tremembé foi um dos principais sucessos nacionais do Prime Video em 2025. A segunda temporada está prevista para estrear no último trimestre de 2026.