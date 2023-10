Gaby Amarantos faz pocket show no Portal da Amazônia e reúne fãs 'do nada'

Gaby Amarantos prometeu pelas redes sociais e cumpriu presencialmente, no Portal da Amazônia: um pocket show anunciado “de surpresa” em sua página no Instagram reuniu “os seus açaís” – que é como a artista chama seus seguidores e fãs – na tarde desta terça-feira, 17.

VEJA MAIS

O figurino escolhido foi o mesmo utilizado para promover o disco TecnoShow, indicado neste ano ao Grammy. “E a mãe reproduziu o look icônico TecnoShow para vocês que vieram me ver no portal. Gostaram dos mimos, do nada? ”, publicou em suas redes sociais.

O anúncio surpreendeu o público no início da tarde. “Surpreeeesa Belém: meus açaís, daqui a pouquinho eu vou fazer um POCKET aqui em Belém, minha cidade amada, no meio da tarde, às 4 horas, gratuita, no Portal da Amazônia. Vou cantar Tecnoshow! ”, escreveu a artista.