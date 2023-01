Gabriel Santana leva fora da paraense Paula Freitas no BBB 23

Depois de protagonizar uma cena de beijão com o médico Fred Nicácio, Gabriel Santana partiu para cima da paraense Paula Freitas e pediu um beijo, que foi negado pela biomédica.

Paula alegou que estava focada no jogo. Ainda na primeira festa do BBB 23, Paula conversou com Bruna Griphao e revelou que tem interesse no ator, porém, segundo ela, “promessas não podem ser quebradas”.

