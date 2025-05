Fotógrafo Maycon Nunes participa de exposições em Paris e Veneza e grava documentário

As pessoas e as paisagens da Amazônia há tempos encantam fotógrafos e artistas visuais que visitam a região. Muitos acabam mudando suas vidas e se tornando moradores. Foi o caso do fotógrafo e documentarista Maycon Nunes, que há 20 anos produz vasto material de fotografias realizadas em diversos municípios do Pará. No próximo mês, ele participa de duas exposições coletivas internacionais: entre os dias 5 e 11 de junho, da Innovation in Focus, em Paris, na França, e em Ibiza, na Espanha; e dos dias 21 de junho e 19 de julho, da mostra Side By Side, que faz parte da Bienal de Arquitetura de Veneza, na Itália.

Conheça o trabalho de Maycon Nunes

Fotos de Maycon Nunes Maycon Nunes Maycon Nunes Maycon Nunes Maycon Nunes Maycon Nunes

Os convites simbolizam um novo momento na carreira de Maycon. No dia 12 deste mês, ele estreou também participação na exposição “TERRA - The Essence of Survival”, na Saphira & Ventura Gallery, em Nova York, que busca celebrar o diálogo entre Brasil e Estados Unidos. A aproximação do fotógrafo com a galeria o levou também a iniciar a produção de um documentário, que inclui também a parceria com a produtora paraense K filmes, e vai trazer imagens das exposições na Europa para falar um pouco sobre a arte produzida por amazônidas no contexto da conferência COP 30, que será realizada em Belém entre os dias 10 e 21 de novembro.

"A gente sempre tem que aproveitar as oportunidades. Eu não acredito em sorte, acredito em preparo e em oportunidades. Há 20 anos eu estou me preparando para isso. Então, quando surgiu o contato para eu enviar um material, para participar de uma exposição em Paris, logo, eu fiz a pergunta: e se eu for? A pessoa da galeria respondeu: como assim? E assim nasceu também a ideia da produção de um documentário. Então fechamos essa parceira entre fechamos essa parceria entre a galeria Saphira & Ventura Gallery, Maycon Nunes e a produtora K Filmes, que é a produtora em que trabalho. Paralelamente as exposições fotográficas, tanto em Paris quanto em Ibiza e na Bienal de Veneza, nós vamos também produzir um grande documentário que será exibido quando a galeria Saphira & Ventura vier a Belém para a COP 30”, explica Maycon.

Com seu trabalho fotográfico, Maycon demarca que seu principal objetivo é mostrar a beleza das imagens da Amazônia de diferentes formas e linguagens, para pessoas que ainda não conhecem as cidades e a cultura do Norte do Brasil. “Com a chegada da COP 30, nós passamos a ter uma grande oportunidade para mostrar o nosso ponto de vista, que é de uma Amazônia mais intimista, mais humanizada, sem rótulos e estereótipos. É a isso que o meu trabalho quer contribuir. Eu trabalho tanto com os grandes cenários, que têm amplitude e sempre mostram alguma crítica; com os flagrantes, que são aqueles momentos espontâneos, em que a gente tem a sorte de estar com a câmera na mão; e os retratos, os momentos em que eu conheço as pessoas, conheço suas histórias, faço amizades, volto nas cidades, entrego fotos de presentes. Poder participar de exposições em locais de arte que atraem muitas pessoas é devolver um pouco ao mundo o carinho que o Pará teve por mim”, conclui.