Foi Apenas Um Acidente, filme iraniano indicado ao Oscar; chega ao streaming

O filme iraniano Foi Apenas Um Acidente, dirigido pelo cineasta Jafar Panahi, chega ao catálogo da plataforma de streaming Mubi nesta sexta-feira, 6, ampliando o alcance de uma das produções mais comentadas da atual temporada de premiações.

O longa ganhou forte projeção na temporada do Oscar, especialmente na disputa por Melhor Filme Internacional, categoria na qual concorre contra O Agente Secreto.

A recepção crítica também foi impulsionada por sua passagem em festivais importantes e pela vitória da Festival de Cannes de 2025, onde conquistou a Palma de Ouro, consolidando-se como um dos filmes mais celebrados do ano.

A história

Foi Apenas Um Acidente acompanha a história de Vahid, um mecânico que acredita reconhecer em um cliente o homem responsável por tê-lo torturado na prisão anos antes. A partir desse encontro aparentemente casual, o protagonista decide sequestrar o suspeito e buscar confirmação de sua identidade com outras vítimas do regime. O suspense se desenvolve em torno da dúvida moral e da possibilidade de vingança, explorando as marcas psicológicas deixadas pela repressão política.

O reconhecimento do projeto também está diretamente ligado à trajetória de seu diretor. Panahi é considerado um dos nomes mais importantes do cinema iraniano e ficou conhecido por obras que confrontam o autoritarismo e as restrições à liberdade artística em seu país. Em 2010, ele foi condenado à prisão e proibido de filmar ou sair do Irã por duas décadas, punição que gerou forte reação da comunidade cinematográfica internacional.

Panahi passou sete meses preso em 2022, quando foi até a prisão de Evin, no Teerã, questionar a detenção do colega Mohammad Rasoulof - diretor de A Semente do Fruto Sagrado, e que fugiu a pé do Irã por ter sido condenado a prisão, confisco dos bens e chibatadas. O cineasta foi liberto em fevereiro de 2023, após uma greve de fome, e seu filme nasceu desta experiência.

"Foi Apenas um Acidente não é um filme político, é um filme social que tem temas políticos", disse o diretor em entrevista ao Estadão.

Mehdi Mahmoudian, um dos roteiristas do filme, também foi preso em Teerã, em fevereiro.