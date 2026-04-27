Filme estrelado pela ex-BBB Rafa Kalimann será exibido no Festival de Cannes

Minha Querida Alice, longa-metragem dirigido por Rogério Sagui e estrelado por Rafa Kalimann, será exibido no Festival de Cannes 2026. O filme integra o circuito do Marché du Film, voltado para produções em fase de pós-produção.

Além de estrelar como a protagonista Alice, a ex-integrante do reality Big Brother Brasil também assina o projeto, por meio de sua produtora Kalimann Produções.

"Me impactou do início, ao fim. Um ponto de virada pessoal, mas, sobretudo, um compromisso com uma história que precisava ser contada com coragem e sensibilidade", escreveu Kalimann pelas redes sociais.

O filme, um drama psicológico, narra a história de Alice, uma professora cuja vida é marcada por traumas familiares e sobrevivência a uma tentativa de assassinato. Após o ocorrido, ela enfrenta uma jornada de reconstrução pessoal e de enfrentamento do passado.

A estreia de Minha Querida Alice nos cinemas brasileiros está prevista para o segundo semestre de 2026.