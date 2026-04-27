Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Filme estrelado pela ex-BBB Rafa Kalimann será exibido no Festival de Cannes

Estadão Conteúdo

Minha Querida Alice, longa-metragem dirigido por Rogério Sagui e estrelado por Rafa Kalimann, será exibido no Festival de Cannes 2026. O filme integra o circuito do Marché du Film, voltado para produções em fase de pós-produção.

Além de estrelar como a protagonista Alice, a ex-integrante do reality Big Brother Brasil também assina o projeto, por meio de sua produtora Kalimann Produções.

"Me impactou do início, ao fim. Um ponto de virada pessoal, mas, sobretudo, um compromisso com uma história que precisava ser contada com coragem e sensibilidade", escreveu Kalimann pelas redes sociais.

O filme, um drama psicológico, narra a história de Alice, uma professora cuja vida é marcada por traumas familiares e sobrevivência a uma tentativa de assassinato. Após o ocorrido, ela enfrenta uma jornada de reconstrução pessoal e de enfrentamento do passado.

A estreia de Minha Querida Alice nos cinemas brasileiros está prevista para o segundo semestre de 2026.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CINEMA/MINHA QUERIDA ALICE/RAFA KALIMANN/CANNES
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SURPRESA

VÍDEO: Luciano Huck está no Pará para entrega de prêmio de R$ 1 milhão

Imagens do apresentador do 'Domingão' começaram a circular nas redes sociais na tarde desta segunda-feira (27)

27.04.26 15h12

BDAY

Chrigor comanda festa de aniversário de 20 anos do Açaí Biruta nesta quinta-feira

O ex-vocalista do Exaltasamba é a atração principal da noite, que conta ainda com apresentações de Nosso Tom, Gigio Boy, Kobiçado e Dieguinho

27.04.26 12h39

CELEBRAÇÃO

TV Liberal inicia comemorações de 50 anos ao vivo no Bom Dia Pará

Emissora celebra 50 anos de fundação com programação especial e homenagens

27.04.26 11h01

CULTURA

Por que Anderson Neiff é o 'Rei do brega funk'? Cantor segue internado após ataque de tiros

Conhecido também pelo conteúdo que publica sobre sua rotina e bastidores da vida artística, o artista começou cedo e construiu sua carreira de forma independente.

27.04.26 10h51

MAIS LIDAS EM CULTURA

SURPRESA

VÍDEO: Luciano Huck está no Pará para entrega de prêmio de R$ 1 milhão

Imagens do apresentador do 'Domingão' começaram a circular nas redes sociais na tarde desta segunda-feira (27)

27.04.26 15h12

POLÊMICA

Irmã de Milena se pronuncia após piada de Luciano Huck sobre imigração: 'Situação triste'

O comentário do apresentador ganhou repercussão nesta segunda-feira (27) nas mídias sociais

27.04.26 18h31

CULTURA

TV Liberal celebra 50 anos de história e conexão com os paraenses

Em 27 de abril de 1976, Romulo Maiorana e autoridades protagonizavam o começo de uma nova era da televisão na Amazônia. Por isso, o dia de hoje é, para o público e profissionais da emissora, um momento ímpar para se celebrar

27.04.26 8h00

CELEBRAÇÃO

TV Liberal inicia comemorações de 50 anos ao vivo no Bom Dia Pará

Emissora celebra 50 anos de fundação com programação especial e homenagens

27.04.26 11h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda