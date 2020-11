Filme de terror com Vince Vaughn lidera bilheteria de estreais nos EUA com US$ 3,7 mi

"Freaky - No Corpo de um Assassino", um filme de terror em que uma adolescente troca de corpo com um serial killer, lançado por Universal Pictures e Blumhouse Productions, liderou a disputa nas bilheterias neste fim de semana dos Estados Unidos, estreando com 3,7 milhões de dólares.

Em tempos de coronavírus, com quase todos os filmes programados para lançamento nos cinemas sendo adiados, estes números de vendas de ingressos foram suficiente para obter o primeiro lugar nas paradas dos EUA. O filme foi exibido em 2.472 salas de cinema na América do Norte.

No exterior, "Freaky" arrecadou 1,9 milhão de dólares em 20 mercados internacionais, com um total global de 5,6 milhões de dólares.

"Freaky" é estrelado por Vince Vaughn no papel de um selvagem assassino em série e Kathryn Newton como uma adolescente do ensino médio, e os dois inadvertidamente trocaram de corpos em uma sexta-feira 13. Christopher Landon, que escreveu "Paranóia, três sequências de "Atividade Paranormal" e dirigiu "A Morte Te Dá Parabéns", é o diretor do filme.

O orçamento de "Freaky", que teve muitas críticas positivas, foi de 6 milhões de dólares.