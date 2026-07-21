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CINEMA

Filme brasileiro 'Vicentina Pede Desculpas' está na seleção oficial do Festival de Toronto de 2026

Protagonizado por Rejane Faria, o longa fará sua estreia internacional na 51ª edição do TIFF, que acontece entre 10 e 20 de setembro

O Liberal

21 de julho de 2026 às 14:13

( Foto: Denise dos Santos/ Netflix )

O filme brasileiro Vicentina Pede Desculpas, novo projeto do diretor mineiro Gabriel Martins, foi selecionado para a seção Plataforma da 51ª edição do Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF). O anúncio foi feito nesta terça-feira, 21, confirmando a participação da obra, fruto de uma parceria entre a produtora Filmes de Plástico e a Netflix, neste renomado evento em Toronto.

A seleção para o TIFF reafirma o talento brasileiro no cenário internacional, consolidando a trajetória do cineasta Gabriel Martins. Ele já havia obtido sucesso com o filme Marte Um, lançado em 2022.

Reconhecimento internacional e a voz do diretor

O diretor Gabriel Martins expressou sua satisfação com a seleção. “Fazer nossa estreia em Toronto é um reconhecimento gigante”, afirmou. Segundo ele, Vicentina é um filme profundamente brasileiro em sua essência, mas que se comunica globalmente por abordar temas humanos.

O cineasta complementa: “Mal podemos esperar para compartilhar essa jornada com o público.”

A trama de "Vicentina Pede Desculpas"

Na trama, a protagonista Vicentina, interpretada por Rejane Faria, enfrenta a morte do filho Wesley. Ele era o motorista de um ônibus que sofreu um acidente fatal. Com o desenrolar da investigação, surgem evidências de que a ação de Wesley pode ter sido intencional.

Diante dessa revelação, Vicentina inicia uma jornada. Ela busca as famílias das vítimas para pedir desculpas, confrontando seu próprio luto e suas incertezas ao longo do processo.

Elenco e produção de destaque no cinema brasileiro

A produtora Filmes de Plástico, conhecida por sua relevância no audiovisual brasileiro contemporâneo, assina a produção de Vicentina Pede Desculpas. O filme reúne um elenco com nomes de peso no cinema nacional.

Além da atriz Rejane Faria, no papel principal, participam: Flavio Bauraqui, Giovanna Heliodoro, Giovanni Venturini, Grace Passô, Karine Teles, Maíra Azevedo, Renato Novaes e Thalma de Freitas. A direção, o roteiro e a história original são assinados por Gabriel Martins.

A estreia de Vicentina Pede Desculpas está prevista para 2026.

Sinopse detalhada

  • Em uma manhã ensolarada em Belo Horizonte, um ônibus lotado segue para o centro da cidade. Ao cruzar um viaduto, o veículo desvia repentinamente, sai da pista e cai na avenida abaixo.
  • Um passageiro fica gravemente ferido, enquanto todos os outros — incluindo Wesley, o motorista — morrem. A tragédia domina os noticiários de televisão e as manchetes dos jornais em todo o país.
  • As câmeras de segurança do ônibus e da via registram o momento do acidente. Após a análise das imagens, começam a circular especulações de que o motorista poderia ter agido intencionalmente.
  • Vicentina, professora aposentada de 75 anos e mãe de Wesley, fica devastada. Ela decide procurar as famílias das vítimas e pedir desculpas.
  • O caminho à sua frente se mostra difícil, e as respostas que Vicentina tanto busca nem sempre são as que ela encontra.

Ficha técnica completa

  • Direção: Gabriel Martins
  • Produção: Thiago Macêdo Correia
  • História Original: Gabriel Martins
  • Roteiro: Gabriel Martins
  • Trilha Sonora: Tiganá Santana
  • Fotografia: Leonardo Feliciano
  • Edição: Gabriel Martins, Thiago Ricarte
  • Som: Tiago Bello (Edição e Mixagem); Gustavo Fioravante (Gravação)
  • Design de Produção: Rimenna Procópio
  • Figurino: Diana Moreira
  • Efeitos Especiais: Rodrigo Jinks, Marcelo Cabral, Cajamanga, Quanta
  • Produtora: Filmes de Plástico

Elenco principal de "Vicentina Pede Desculpas"

  • Rejane Faria: Vicentina
  • Maíra Azevedo: Joana
  • Renato Novaes: Wesley/Bruno
  • Giovanni Venturini: Fred
  • Giovanna Heliodoro: Gisele
  • Grace Passô: Isabel
  • Marisa Revert: Vera
  • Fernanda Vianna: Marta
  • Clébia Sousa: Solange
  • Fábio Leal: Victor
  • Docy Moreira: Marluce
  • Carlos Francisco: Antônio
  • Thalma de Freitas: Cleide
  • Flavio Bauraqui: Luiz
  • Bárbara Colen: Amélia
  • Miguelzinho do Cavaco: Ele Mesmo

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