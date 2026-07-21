Filme brasileiro 'Vicentina Pede Desculpas' está na seleção oficial do Festival de Toronto de 2026

O filme brasileiro Vicentina Pede Desculpas, novo projeto do diretor mineiro Gabriel Martins, foi selecionado para a seção Plataforma da 51ª edição do Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF). O anúncio foi feito nesta terça-feira, 21, confirmando a participação da obra, fruto de uma parceria entre a produtora Filmes de Plástico e a Netflix, neste renomado evento em Toronto.
A seleção para o TIFF reafirma o talento brasileiro no cenário internacional, consolidando a trajetória do cineasta Gabriel Martins. Ele já havia obtido sucesso com o filme Marte Um, lançado em 2022.
Reconhecimento internacional e a voz do diretor
O diretor Gabriel Martins expressou sua satisfação com a seleção. “Fazer nossa estreia em Toronto é um reconhecimento gigante”, afirmou. Segundo ele, Vicentina é um filme profundamente brasileiro em sua essência, mas que se comunica globalmente por abordar temas humanos.
O cineasta complementa: “Mal podemos esperar para compartilhar essa jornada com o público.”
A trama de "Vicentina Pede Desculpas"
Na trama, a protagonista Vicentina, interpretada por Rejane Faria, enfrenta a morte do filho Wesley. Ele era o motorista de um ônibus que sofreu um acidente fatal. Com o desenrolar da investigação, surgem evidências de que a ação de Wesley pode ter sido intencional.
Diante dessa revelação, Vicentina inicia uma jornada. Ela busca as famílias das vítimas para pedir desculpas, confrontando seu próprio luto e suas incertezas ao longo do processo.
Elenco e produção de destaque no cinema brasileiro
A produtora Filmes de Plástico, conhecida por sua relevância no audiovisual brasileiro contemporâneo, assina a produção de Vicentina Pede Desculpas. O filme reúne um elenco com nomes de peso no cinema nacional.
Além da atriz Rejane Faria, no papel principal, participam: Flavio Bauraqui, Giovanna Heliodoro, Giovanni Venturini, Grace Passô, Karine Teles, Maíra Azevedo, Renato Novaes e Thalma de Freitas. A direção, o roteiro e a história original são assinados por Gabriel Martins.
A estreia de Vicentina Pede Desculpas está prevista para 2026.
Sinopse detalhada
- Em uma manhã ensolarada em Belo Horizonte, um ônibus lotado segue para o centro da cidade. Ao cruzar um viaduto, o veículo desvia repentinamente, sai da pista e cai na avenida abaixo.
- Um passageiro fica gravemente ferido, enquanto todos os outros — incluindo Wesley, o motorista — morrem. A tragédia domina os noticiários de televisão e as manchetes dos jornais em todo o país.
- As câmeras de segurança do ônibus e da via registram o momento do acidente. Após a análise das imagens, começam a circular especulações de que o motorista poderia ter agido intencionalmente.
- Vicentina, professora aposentada de 75 anos e mãe de Wesley, fica devastada. Ela decide procurar as famílias das vítimas e pedir desculpas.
- O caminho à sua frente se mostra difícil, e as respostas que Vicentina tanto busca nem sempre são as que ela encontra.
Ficha técnica completa
- Direção: Gabriel Martins
- Produção: Thiago Macêdo Correia
- História Original: Gabriel Martins
- Roteiro: Gabriel Martins
- Trilha Sonora: Tiganá Santana
- Fotografia: Leonardo Feliciano
- Edição: Gabriel Martins, Thiago Ricarte
- Som: Tiago Bello (Edição e Mixagem); Gustavo Fioravante (Gravação)
- Design de Produção: Rimenna Procópio
- Figurino: Diana Moreira
- Efeitos Especiais: Rodrigo Jinks, Marcelo Cabral, Cajamanga, Quanta
- Produtora: Filmes de Plástico
Elenco principal de "Vicentina Pede Desculpas"
- Rejane Faria: Vicentina
- Maíra Azevedo: Joana
- Renato Novaes: Wesley/Bruno
- Giovanni Venturini: Fred
- Giovanna Heliodoro: Gisele
- Grace Passô: Isabel
- Marisa Revert: Vera
- Fernanda Vianna: Marta
- Clébia Sousa: Solange
- Fábio Leal: Victor
- Docy Moreira: Marluce
- Carlos Francisco: Antônio
- Thalma de Freitas: Cleide
- Flavio Bauraqui: Luiz
- Bárbara Colen: Amélia
- Miguelzinho do Cavaco: Ele Mesmo