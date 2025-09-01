Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Fifth Harmony voltou? Entenda aparição do grupo em show dos Jonas Brothers

Estadão Conteúdo

O grupo feminino Fifth Harmony surpreendeu seus fãs neste domingo, 31, após um post misterioso no X e uma aparição como convidadas no show dos Jonas Brothers, na mesma noite, em Dallas, no Texas, Estados Unidos. A ex-integrante Camila Cabello não participou do retorno do grupo após 7 anos em hiato, já que saiu em 2016. As últimas postagens e atividades do Fifth Harmony ocorreram em 2018.

Durante a tarde, a conta oficial postou um "follow spree", quando uma conta segue quem interage com a postagem para gerar engajamento e visibilidade, no X, antigo Twitter. O registro levantou rumores de um possível reencontro entre Ally Brooke, Normani Kordei, Lauren Jauregui e Dinah Jane. À noite, elas estiveram presentes no show dos Jonas Brothers e cantaram Worth It e Work.

Por fim, o grupo anunciou sua entrada no aplicativo Weverse, criado para a interação entre fãs e artistas e para a venda de merchandising. As postagens aumentaram os rumores de novas músicas, que não foram confirmadas oficialmente.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MÚSICA/FIFTH HARMONY/SHOW/JONAS BROTHERS
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PAGODE

Grupo paulista lança audiovisual e se prepara para novo momento na carreira

Nossa Onda comemora mais de 20 anos de estrada musical com novidades

01.09.25 11h05

INVESTIGADA

Influenciadora é presa em operação contra jogos de azar

Karol Digital movimentou R$ 217 milhões em suas contas bancarias nos últimos 5 anos

01.09.25 9h47

ARTE E CULTURA

MAUB lança edital para intervenção inédita com 19 murais no Museu Goeldi, em Belém

As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de setembro virtualmente

01.09.25 9h00

PRESENÇA

Anna Suav leva cultura hip-hop amazônida à França no Festival Trópix de Été

Radicada em Belém, a cantora é uma das principais apostas da nova geração do rap feminino nacional

31.08.25 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

ARTE E CULTURA

MAUB lança edital para intervenção inédita com 19 murais no Museu Goeldi, em Belém

As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de setembro virtualmente

01.09.25 9h00

INVESTIGADA

Influenciadora é presa em operação contra jogos de azar

Karol Digital movimentou R$ 217 milhões em suas contas bancarias nos últimos 5 anos

01.09.25 9h47

Novela turca

Novela turca: Conheça as atrizes com mais seguidores nas redes sociais

Atrizes turcas são um sucesso nas redes sociais com carisma, talento e beleza

31.08.25 18h00

Entenda por que Bruce Willis e a mulher decidiram morar em casas separadas

01.09.25 9h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda